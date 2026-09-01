Динамо планує призначити польського тренера замість Ігоря Костюка: що про нього відомо

"Біло-сині" зазнали фіаско в зустрічі із Буковиною, через що постало питання зміни тренера. Як повідомляє ТаТоТаке, в Динамо визначили двох ймовірних кандидатів на цей пост.

Хто може замінити Костюка

Після розгромної поразки від чернівецької команди (0:3) в 4-му турі УПЛ президент Динамо готовий розглянути варіанти із заміною Ігоря Костюка. Наразі є два реальних претенденти.

Одним із них є Сергій Кравченко, який є асистентом Руслана Ротаня в тренерському штабі Полісся. Варіант є ризикованим, оскільки спеціаліст ще ніколи не працював головним наставником.

Проте більш пріоритетним варіантом є Мацей Кендзьорек. Поляк наразі є асистентом Ігоря Костюка та відповідає за аналіз гри команди та суперників.

Що відомо про Кендзьорека

Суркіс оцінює Кендзьорека вище за Кравченка, але мінусом є питання тренерського штабу. Мацей не має своєї команди, тоді як Динамо треба готувати до наступного матчу вже зараз.

46-річний поляк прийшов у Динамо ще в серпні 2025-го, ставши асистентом Олександра Шовковського. Після звільнення легендарного кіпера Кендзьорек увійшов у штаб вже Ігоря Костюка.