Динамо планує призначити польського тренера замість Ігоря Костюка: що про нього відомо

"Біло-сині" зазнали фіаско в зустрічі із Буковиною, через що постало питання зміни тренера. Як повідомляє ТаТоТаке, в Динамо визначили двох ймовірних кандидатів на цей пост.
Хто може замінити Костюка
Після розгромної поразки від чернівецької команди (0:3) в 4-му турі УПЛ президент Динамо готовий розглянути варіанти із заміною Ігоря Костюка. Наразі є два реальних претенденти.
Одним із них є Сергій Кравченко, який є асистентом Руслана Ротаня в тренерському штабі Полісся. Варіант є ризикованим, оскільки спеціаліст ще ніколи не працював головним наставником.
Проте більш пріоритетним варіантом є Мацей Кендзьорек. Поляк наразі є асистентом Ігоря Костюка та відповідає за аналіз гри команди та суперників.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Що відомо про Кендзьорека
Суркіс оцінює Кендзьорека вище за Кравченка, але мінусом є питання тренерського штабу. Мацей не має своєї команди, тоді як Динамо треба готувати до наступного матчу вже зараз.
46-річний поляк прийшов у Динамо ще в серпні 2025-го, ставши асистентом Олександра Шовковського. Після звільнення легендарного кіпера Кендзьорек увійшов у штаб вже Ігоря Костюка.
До цього Мацей працював на Батьківщині, де мав досвід головного тренера лише у клубі Радом'як у сезоні 2023/2024. Раніше ми розповідали, де зараз Шовковський та чим він займається.
На чолі дорослої команди Костюк відпрацював 27 матчів, здобувши 18 перемог, 2 нічиї та сім поразок. Минулий сезон Динамо завершило четвертим в УПЛ, але при цьому стало переможцем Кубка України.
В поточній кампанії кияни вже вилетіли з єврокубків після поразки від Карабаха в Лізі конференцій. Раніше повідомлялось, що серед претендентів на пост тренера Динамо фігурував Сергій Ребров.