Команда Ігоря Костюка невдало з'їздила в гості до чернівецької Буковини. Після цього фіаско президент Динамо прийняв важливе рішення, повідомляє журналіст Ігор Циганик.

Чи буде зміна тренера в Динамо

В рамках 4-го туру УПЛ Динамо примудрилось програти новачку УПЛ з рахунком 0:3. Головним антигероєм зустрічі став 20-річний воротар В'ячеслав Суркіс, син експрезидента киян Григорія.

Спочатку кіпер грубо помилився біля своїх воріт та дозволив Кожушку забити. А у другому таймі В'ячеслав взагалі оформив автогол. Саме ця поразка спонукала Ігоря Суркіса почати пошук нового тренера.

Наразі керівництво клубу не прийняло жодних рішень щодо можливого звільнення Ігоря Костюка. Тим не менше, Суркіс вже визначився із деякими кандидатами йому на заміну та готовий розпочати переговори.

Які результати у Ігоря Костюка

Раніше повідомлялось, що серед претендентів на пост тренера киян фігурує Сергій Ребров та екстренер Шахтаря. Нагадаємо, що Ігоря Костюка призначили наставником киян у листопаді 2025-го.

До цього спеціаліст очолював команду U-19. На чолі дорослої команди Костюк відпрацював 27 матчів, здобувши 18 перемог, 2 нічиї та сім поразок.

Минулий сезон Динамо завершило четвертим в УПЛ, але при цьому стало переможцем Кубка України. В поточній кампанії кияни вже вилетіли з єврокубків після поразки від Карабаха в Лізі конференцій.

Попередником Костюка був Олександр Шовковський, з яким клуб ставав чемпіоном України. Раніше ми розповідали, де зараз Шовковський та чим він займається.