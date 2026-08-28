Ігри 4-го туру УПЛ розтягнуться на чотири дні та подарують фанатам кілька інтригуючих вивісок, повідомляє 24 Канал. Хочеться сподіватися, що всі зустрічі вікенду пройдуть за розкладом.
Хто гратиме у четвертому турі
Безумовно, центральним матчем туру стане битва за участі Шахтаря, який скоро стартує в Лізі чемпіонів. Чинний чемпіон Україн поміряється силами із одним з претендентів на титул Поліссям.
"Гірники" ще не втрачали очок в поточному сезоні, натомість житомирський клуб поступився Зорі після двох перемог. Лідером же турнірної таблиці є Карпати. Львівський клуб завітає в гості до Лівого Берега.
Всі матчі 4-го туру чемпіонату України
- 28 серпня, 15:30. Колос – Оболонь
- 29 серпня, 13:00. Кудрівка – Епіцентр
- 29 серпня, 15:30. Лівий Берег – Карпати
- 29 серпня, 18:00. Шахтар – Полісся
- 30 серпня, 13:00. Чорноморець – Кривбас
- 30 серпня, 15:30. ЛНЗ – Верес
- 30 серпня, 18:00. Зоря – Харків
- 31 серпня, 18:00. Буковина – Динамо
Турнірна таблиця УПЛ після трьох турів:Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
ІГРИ
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|
1.
|
Карпати
|
3
|
3
|
0
|
0
|
10-1
|
9
|
2.
|
Шахтар
|
3
|
3
|
0
|
0
|
8-1
|
9
|
3.
|
Зоря
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5-4
|
6
|
4.
|
Динамо
|
2
|
2
|
0
|
0
|
4-2
|
6
|
5.
|
Полісся
|
3
|
2
|
0
|
1
|
6-4
|
6
|
6.
|
Епіцентр
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3-2
|
4
|
7.
|
Кривбас
|
3
|
1
|
1
|
1
|
5-6
|
4
|
8.
|
ЛНЗ
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2-3
|
4
|
9.
|
Харків
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2-4
|
3
|
10.
|
Оболонь
|
3
|
0
|
2
|
1
|
0-3
|
2
|
11.
|
Кудрівка
|
3
|
0
|
2
|
1
|
1-5
|
2
|
12.
|
Лівий Берег
|
2
|
0
|
2
|
0
|
1-1
|
2
|
13.
|
Буковина
|
3
|
0
|
2
|
1
|
0-3
|
2
|
14.
|
Верес
|
3
|
0
|
1
|
2
|
1-3
|
1
|
15.
|
Колос
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1-4
|
0
|
16.
|
Чорноморець
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1-4
|
0
Натомість київське Динамо готується до візиту до Буковини. Кияни також йдуть без втрат очок, але вони провели на одну гру менше через участь у єврокубках.
Всі матчі чемпіонату України будуть показані наживо на каналі "УПЛ ТБ". Нагадаємо, що менш ніж за місяць розпочнеться збір національної команди в рамках Ліги націй 2026/2027.
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