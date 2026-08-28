Ігри 4-го туру УПЛ розтягнуться на чотири дні та подарують фанатам кілька інтригуючих вивісок, повідомляє 24 Канал. Хочеться сподіватися, що всі зустрічі вікенду пройдуть за розкладом.

Хто гратиме у четвертому турі

Безумовно, центральним матчем туру стане битва за участі Шахтаря, який скоро стартує в Лізі чемпіонів. Чинний чемпіон Україн поміряється силами із одним з претендентів на титул Поліссям.

"Гірники" ще не втрачали очок в поточному сезоні, натомість житомирський клуб поступився Зорі після двох перемог. Лідером же турнірної таблиці є Карпати. Львівський клуб завітає в гості до Лівого Берега.

Всі матчі 4-го туру чемпіонату України

28 серпня, 15:30. Колос – Оболонь

Колос – Оболонь 29 серпня, 13:00. Кудрівка – Епіцентр

Кудрівка – Епіцентр 29 серпня, 15:30. Лівий Берег – Карпати

Лівий Берег – Карпати 29 серпня, 18:00. Шахтар – Полісся

Шахтар – Полісся 30 серпня, 13:00. Чорноморець – Кривбас

Чорноморець – Кривбас 30 серпня, 15:30. ЛНЗ – Верес

ЛНЗ – Верес 30 серпня, 18:00. Зоря – Харків

Зоря – Харків 31 серпня, 18:00. Буковина – Динамо

Турнірна таблиця УПЛ після трьох турів:

МІСЦЕ КОМАНДА ІГРИ В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1. Карпати 3 3 0 0 10-1 9 2. Шахтар 3 3 0 0 8-1 9 3. Зоря 3 2 0 1 5-4 6 4. Динамо 2 2 0 0 4-2 6 5. Полісся 3 2 0 1 6-4 6 6. Епіцентр 3 1 1 1 3-2 4 7. Кривбас 3 1 1 1 5-6 4 8. ЛНЗ 3 1 1 1 2-3 4 9. Харків 3 1 0 2 2-4 3 10. Оболонь 3 0 2 1 0-3 2 11. Кудрівка 3 0 2 1 1-5 2 12. Лівий Берег 2 0 2 0 1-1 2 13. Буковина 3 0 2 1 0-3 2 14. Верес 3 0 1 2 1-3 1 15. Колос 2 0 0 2 1-4 0 16. Чорноморець 2 0 0 2 1-4 0

Натомість київське Динамо готується до візиту до Буковини. Кияни також йдуть без втрат очок, але вони провели на одну гру менше через участь у єврокубках.

Всі матчі чемпіонату України будуть показані наживо на каналі "УПЛ ТБ". Нагадаємо, що менш ніж за місяць розпочнеться збір національної команди в рамках Ліги націй 2026/2027.

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