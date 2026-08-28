Матчи 4-го тура УПЛ растянутся на четыре дня и подарят болельщикам несколько интригующих противостояний, сообщает 24 Канал. Хочется надеяться, что все матчи уик-энда пройдут по расписанию.

Кто сыграет в четвертом туре

Безусловно, центральным матчем тура станет битва с участием Шахтера, который скоро стартует в Лиге чемпионов. Действующий чемпион Украины померится силами с одним из претендентов на титул – Полесьем.

"Горняки" еще не теряли очков в текущем сезоне, а вот житомирский клуб уступил Заре после двух побед. Лидером же турнирной таблицы являются Карпаты. Львовский клуб отправится в гости на Левый Берег.

Все матчи 4-го тура чемпионата Украины

28 августа, 15:30. Колос – Оболонь

Колос – Оболонь 29 августа, 13:00. Кудривка – Эпицентр

Кудривка – Эпицентр 29 августа, 15:30. Левый Берег – Карпаты

Левый Берег – Карпаты 29 августа, 18:00. Шахтер – Полесье

Шахтер – Полесье 30 августа, 13:00. Черноморец – Кривбасс

Черноморец – Кривбасс 30 августа, 15:30. ЛНЗ – Верес

ЛНЗ – Верес 30 августа, 18:00. Заря – Харьков

Заря – Харьков 31 августа, 18:00. Буковина – Динамо

Турнирная таблица УПЛ после трех туров:

МЕСТО КОМАНДА ИГР В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1. Карпаты 3 3 0 0 10-1 9 2. Шахтер 3 3 0 0 8-1 9 3. Заря 3 2 0 1 5-4 6 4. Динамо 2 2 0 0 4-2 6 5. Полесье 3 2 0 1 6-4 6 6. Эпицентр 3 1 1 1 3-2 4 7. Кривбасс 3 1 1 1 5-6 4 8. ЛНЗ 3 1 1 1 2–3 4 9. Харьков 3 1 0 2 2-4 3 10. Оболонь 3 0 2 1 0-3 2 11. Кудривка 3 0 2 1 1-5 2 12. Левый Берег 2 0 2 0 1-1 2 13. Буковина 3 0 2 1 0-3 2 14. Верес 3 0 1 2 1–3 1 15. Колос 2 0 0 2 1–4 0 16. Черноморец 2 0 0 2 1-4 0

Тем временем киевское Динамо готовится к визиту в Буковину. Киевляне также не теряют очков, но они провели на одну игру меньше из-за участия в еврокубках.

Все матчи чемпионата Украины будут показаны в прямом эфире на канале "УПЛ ТБ". Напомним, что менее чем через месяц начнется сбор национальной команды в рамках Лиги наций 2026/2027.

"Сине-желтые" выступят в дивизионе В в одной группе с Венгрией, Грузией и Северной Ирландией. Ранее мы рассказывали, какая зарплата у Андреа Мальдеры в сборной Украины.