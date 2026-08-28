Матчи 4-го тура УПЛ растянутся на четыре дня и подарят болельщикам несколько интригующих противостояний, сообщает 24 Канал. Хочется надеяться, что все матчи уик-энда пройдут по расписанию.

Кто сыграет в четвертом туре

Безусловно, центральным матчем тура станет битва с участием Шахтера, который скоро стартует в Лиге чемпионов. Действующий чемпион Украины померится силами с одним из претендентов на титул – Полесьем.

"Горняки" еще не теряли очков в текущем сезоне, а вот житомирский клуб уступил Заре после двух побед. Лидером же турнирной таблицы являются Карпаты. Львовский клуб отправится в гости на Левый Берег.

Все матчи 4-го тура чемпионата Украины

  • 28 августа, 15:30. Колос – Оболонь
  • 29 августа, 13:00. Кудривка – Эпицентр
  • 29 августа, 15:30. Левый Берег – Карпаты
  • 29 августа, 18:00. Шахтер – Полесье
  • 30 августа, 13:00. Черноморец – Кривбасс
  • 30 августа, 15:30. ЛНЗ – Верес
  • 30 августа, 18:00. Заря – Харьков
  • 31 августа, 18:00. Буковина – Динамо

Турнирная таблица УПЛ после трех туров:

МЕСТО

КОМАНДА

ИГР

В

Н

П

ГОЛЫ

ОЧКИ

1.

Карпаты

3

3

0

0

10-1

9

2.

Шахтер

3

3

0

0

8-1

9

3.

Заря

3

2

0

1

5-4

6

4.

Динамо

2

2

0

0

4-2

6

5.

Полесье

3

2

0

1

6-4

6

6.

Эпицентр

3

1

1

1

3-2

4

7.

Кривбасс

3

1

1

1

5-6

4

8.

ЛНЗ

3

1

1

1

2–3

4

9.

Харьков

3

1

0

2

2-4

3

10.

Оболонь

3

0

2

1

0-3

2

11.

Кудривка

3

0

2

1

1-5

2

12.

Левый Берег

2

0

2

0

1-1

2

13.

Буковина

3

0

2

1

0-3

2

14.

Верес

3

0

1

2

1–3

1

15.

Колос

2

0

0

2

1–4

0

16.

Черноморец

2

0

0

2

1-4

0

Тем временем киевское Динамо готовится к визиту в Буковину. Киевляне также не теряют очков, но они провели на одну игру меньше из-за участия в еврокубках.

Все матчи чемпионата Украины будут показаны в прямом эфире на канале "УПЛ ТБ". Напомним, что менее чем через месяц начнется сбор национальной команды в рамках Лиги наций 2026/2027.

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