Беринчик – Ноукс: где смотреть онлайн бой в Украине

Вечером 29 августа Денис Беринчик вернется в профессиональный бокс после длительного перерыва в выступлениях на ринге. Его бой против британца Сэма Ноукса будет доступен для просмотра в Украине.

Поединок украинского боксера в легком весе (61,2 кг) Дениса Беринчика состоится в Лондоне в рамках боксерского вечера Мозес Итаума – Филип Хргович. О трансляции боев сообщил медиасервис MEGOGO.

Когда и где смотреть бой Беринчик – Ноукс

Предматчевая студия начнется в 20:15. Поединок Дениса Беринчика запланирован примерно на 23:00 по киевскому времени. Главным событием станет бой в супертяжелом весе между британцем Мозесом Итаумой и хорватом Филипом Хрговичем, начало которого ожидается около 00:00.

Для украинской аудитории вечер бокса прокомментируют Сергей Лукьяненко и Дмитрий Аветисян.

Трансляция будет доступна по подпискам "Оптимальная", "Спорт" и всем пакетам MEGOPACK. Трансляция будет доступна в подразделе "Единоборства" в разделе "Спорт", а также на собственном канале MEGOGO Гонг и на отдельном всплывающем канале в разделе "Телевидение"

Какой титул будет поставлен на кон в бою Беринчик – Ноукс

Боксеры будут сражаться за пояс WBO International. Денис владел им с 2018 года, когда в Броварах на арене ледового дворца "Терминал" победил Росеки Кристобаля техническим нокаутом в седьмом раунде.

Украинец сдал этот титул, когда в 2024 году стал полноправным чемпионом WBO после победы над Эмануэлем Наваррете.

В феврале 2025 года Берничик проиграл Кейшону Дэвису нокаутом в четвертом раунде и лишился статуса чемпиона. После этого Денис перенес две операции на плече.