Украина возвращается на чемпионат мира по дзюдо: выступит ли Дарья Билодид
4 октября в Баку стартует чемпионат мира по дзюдо. Украину представят 10 спортсменов, но главную нашу звезду этого вида спорта, Дарью Билодид, болельщики в азербайджанской столице не увидят.
В последний раз Белодид выступала на Олимпийских играх-2024 в Париже, где выбыла на стадии 1/8 финала. После этого двукратная чемпионка мира взяла перерыв в выступлениях, который продолжается до сих пор, пишет 24 Канал.
Почему не выступает Белодид
Со времени Олимпиады Дарья Белодед так и не принимала участия в международных соревнованиях. Более того – она неожиданно попробовала себя в другом виде спорта, подписав контракт с женской командой харьковского "Металлиста 1925" и даже выйдя на поле в матче женской Высшей лиги Украины.
По словам тренеров, Белодид уже возобновила тренировки под руководством своих родителей. Сейчас она набирает форму, чтобы вернуться на турниры в весовой категории до 57 килограммов. К включению в заявку на чемпионат мира она не была готова.
Почему Украина бойкотировала чемпионаты мира
Наша сборная не участвовала в мировых первенствах 2023 и 2025 годов, сделав исключение только в олимпийский 2024 год. Причиной послужила политика международной федерации дзюдо в отношении россиян и белорусов.
На чемпионат 2023 года представители враждебных стран были допущены в "нейтральном" статусе. А в 2025-м с белорусов вообще сняли все ограничения.
Сейчас федерация дзюдо цинично разрешила и россиянам, и их сателлитам выступать с национальной символикой. Однако украинцы на этот раз не пропустят турнир и будут бороться за медали.
Состав украинской сборной на чемпионат мира
Нашу страну будут представлять 10 спортсменов, 9 из них выступят в мужских соревнованиях, а среди женщин будет бороться одна украинка.
Мужчины
- 60 кг – Дильшот Халматов, Артем Лесюк
- 66 кг – Вадим Чернов
- 73 кг – Саид-Магомед Халидов
- 81 кг – Михаил Свидрак, Владислав Колобов
- 100 кг – Антон Савицкий
- +100 кг – Евгений Балевский, Яков Хаммо
Женщины
- 78 кг – Анна Казакова
Соревнования пройдут с 4 по 10 октября.