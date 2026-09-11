"Пора занять его место": боец UFC Донченко назвал соперников, с которыми хочет выйти в октагон

Украинец Даниил Донченко одержал победу в UFC над американцем Пунахеле Сориано. Теперь у нашего соотечественника появилось несколько вариантов продолжения карьеры в самом престижном промоушене.

Донченко утверждает, что может провести в этом году еще один бой, поскольку способен быстро восстанавливаться. Или же готов бросить вызов спортсменам с громкими именами, если пройдет полноценный тренировочный лагерь, рассказал он в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Кому бросил вызов Донченко

Прямо в октагоне Донченко заявил, что хочет провести в декабре бой с 15-м номером рейтинга Даниэлем Родригесом. Сжатые сроки украинца не беспокоят, ведь он хочет стать участником заключительного турнира года, к которому обычно приковано особое внимание.

Я вызвал этого соперника, поскольку ДиРод входит в топ-15, а также – он подходит мне. Я молод, он уже на спаде, и пора взять его место в рейтинге. Я могу выйти, показать яркий бой и завершить его досрочно,

– пояснил свой выбор Донченко.

С кем еще готов сражаться украинец в UFC

В то же время Донченко не исключает вариант, при котором он возглавит UFC Fight Night и проведет полноценный 5-раундовый бой с одним из бывших чемпионов. Для этого ему сначала нужно пройти полноценный тренировочный лагерь продолжительностью три месяца, поэтому о декабре речи не идет.

Среди соперников украинец назвал Джека Делла Маддалену, Леона Эдвардса, Белала Мухаммада, Майка Мелотта или Хоакина Бакли. Со всеми ними он ожидает действительно интересную схватку.