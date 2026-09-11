Донченко переконує, що може провести цьогоріч ще один бій, бо здатен швидко відновлюватися. Або ж готовий кинути виклик спортсменам з гучними іменами, якщо пройде повноцінний табір, розповів він в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.
Кому кинув виклик Донченко
Просто в октагоні Донченко заявив, що хоче провести у грудні бій з 15-им номером рейтингу Даніелем Родрігесом. Стислі терміни українця не турбують, бо він хоче стати частиною заключного турніру року, до якого зазвичай прикута особлива увага.
Викликав цього суперника, оскільки ДіРод є у топ-15, а також – він зручний для мене. Я молодий, він уже на спаді й час забрати його місце у рейтингу. Можу вийти, показати яскравий бій і завершити його достроково,
– пояснив свій вибір Донченко.
З ким також готовий битися українець в UFC
Водночас Донченко не відкидає варіант, за якого він очолить UFC Fight Night і проведе повноцінний 5-раундовий бій з одним із колишніх чемпіонів. Для цього йому потрібно спершу пройти повноцінний тренувальний табір тривалістю три місяці, тому про грудень не йдеться.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Серед суперників українець назвав Джека Делла Маддалену, Леона Едвардса, Белала Мухаммада, Майка Мелотта чи Хоакіна Баклі. З усіма ними він очікує справді цікаву сутичку.