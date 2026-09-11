Донченко переконує, що може провести цьогоріч ще один бій, бо здатен швидко відновлюватися. Або ж готовий кинути виклик спортсменам з гучними іменами, якщо пройде повноцінний табір, розповів він в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Кому кинув виклик Донченко

Просто в октагоні Донченко заявив, що хоче провести у грудні бій з 15-им номером рейтингу Даніелем Родрігесом. Стислі терміни українця не турбують, бо він хоче стати частиною заключного турніру року, до якого зазвичай прикута особлива увага.

Викликав цього суперника, оскільки ДіРод є у топ-15, а також – він зручний для мене. Я молодий, він уже на спаді й час забрати його місце у рейтингу. Можу вийти, показати яскравий бій і завершити його достроково,

– пояснив свій вибір Донченко.

З ким також готовий битися українець в UFC

Водночас Донченко не відкидає варіант, за якого він очолить UFC Fight Night і проведе повноцінний 5-раундовий бій з одним із колишніх чемпіонів. Для цього йому потрібно спершу пройти повноцінний тренувальний табір тривалістю три місяці, тому про грудень не йдеться.

Серед суперників українець назвав Джека Делла Маддалену, Леона Едвардса, Белала Мухаммада, Майка Мелотта чи Хоакіна Баклі. З усіма ними він очікує справді цікаву сутичку.