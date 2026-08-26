"Не собираюсь давить": Мальдера прокомментировал возможное возвращение Мудрика в сборную Украины

Уже в конце сентября сборная Украины начнет свое выступление в новом турнире. Команда впервые сыграет официальные матчи под руководством Андреа Мальдеры.

Итальянец возглавил нашу команду в мае и стал первым иностранцем во главе "сине-желтых". Теперь же Андреа готов выбрать свой первый состав на матчи Лиги наций, о чем он рассказал YouTube-каналу "ВЗБІРНА".

Что сказал Мальдера о Мудрике

Среди прочего Мальдера прокомментировал возвращение в футбол Михаила Мудрика. Вингер Челси просидел 20 месяцев без игровой практики из-за дисквалификации за допинг.

В конце 2024 года в организме украинца обнаружили мельдоний. Однако с 1 августа текущего года дисквалификация снята, и Михаил уже тренируется вместе с "Челси". В свою очередь Андреа рассказал, рассчитывает ли он на игрока на ближайшем сборе.

Иметь в своем распоряжении игрока калибра Мудрика или не иметь – выбор очевиден. На сто процентов лучше иметь. Мы все невероятно рады. И руководство УАФ, и технический персонал, и футболисты. Он пропустил почти два года. Я жду Мудрика, но не собираюсь давить. Вернуться после такой паузы непросто. Это невероятно важный игрок для сборной Украины. Очень надеюсь, что он будет с нами на ближайшем сборе,

– заявил Мальдера.

Когда сыграет Украина

Напомним, что уже 25 сентября сборная Украины проведет свой первый матч в Лиге наций 2026/2027. Соперником нашей команды станет сборная Венгрии.

Также в нашей группе дивизиона В оказались Грузия и Северная Ирландия. Победа в группе выведет Украину в лигу А и увеличит шансы на попадание на Евро-2028.

Отметим, что Мальдера уже провел две товарищеские встречи во главе сборной Украины. Дебют итальянца оказался удачным: наша команда обыграла Польшу со счетом 2:0.

Второй матч против Дании был прерван в середине второго тайма при счете 1:2 в пользу скандинавов. Причиной стала остановка сердца у Кристиана Эриксена. Ранее мы сообщали, какова зарплата Андреа Мальдеры в сборной Украины.