Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, являющийся сторонником диктатора Путина, оказался другом сына президента США Дональда Трампа. У них настолько тесные связи, что олигарх оплатил сыну главы американского государства свадебное торжество.

Информацию о том, что две вечеринки с участием супругов были организованы именно Кремлевым, подтвердила жена Дональда Трампа-младшего Беттина Андерсон, пишет 24 Канал.

Олигарх Кремлев – друг Дональда Трампа-младшего

Оказалось, что глава Международной ассоциации бокса, которая из-за коррумпированности лишилась признания МОК и больше не участвует в организации олимпийского турнира, дружит с сыном самого влиятельного политика мира.

Беттина Андерсон заявила, что вечеринки, которые Кремлев оплатил для них, изначально не должны были быть свадебными, но затем из-за изменения планов они поженились прямо перед ними.

Наш дорогой друг Умар очень щедро организовал для нас два невероятных вечера празднований. Это был чрезвычайно щедрый свадебный подарок от друга, за который мы были и остаемся невероятно благодарны,

– цинично поблагодарила соратника Путина жена Трампа-младшего.

Женщина дополнительно подчеркнула, что, мол, "в этом нет никакого заговора", а они с Трампом не собираются извиняться за то, что "имеем замечательных друзей по всему миру и благодарны им".

Кто такой Умар Кремлев

Россиянин занимался боксом в детстве, но впоследствии бросил спорт и ушел в криминальный бизнес, имел судимости. Начал заниматься промоутерской деятельностью, стал главой Российской федерации бокса, а затем и президентом IBA.

Кремлев превратил эту организацию в посмешище: исключил из ее состава Украину, перенес деятельность в Москву, подписал спонсорское соглашение с "Газпромом". Все это время он активно поддерживал диктаторский режим Путина и благодаря этому обогащался.