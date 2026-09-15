Інформацію про те, що дві вечірки за участю подружжя були організовані саме Кремльовим, підтвердила дружина Дональда Трампа-молодшого Беттіна Андерсон, пише 24 Канал.

Олігарх Кремльов – друг Дональда Трампа-молодшого

Виявилось, що очільник Міжнародної асоціації боксу, яка через корумпованість втратила визнання МОК і більше не бере участь в організації олімпійського турніру, дружить із сином найбільш впливового політика світу.

Беттіна Андерсон заявила, що вечірки, які Кремльов оплатив для них, спершу не мали бути весільними, але потім через зміну планів вони побралися просто перед ними.

Наш дорогий друг Умар дуже щедро організував для нас два неймовірні вечори святкувань. Це був надзвичайно щедрий весільний подарунок від друга, за який ми були і залишаємося неймовірно вдячними,

– цинічно подякувала соратнику Путіна дружина Трампа-джуніора.

Жінка додатково наголосила, що, мовляв, "у цьому немає жодної змови", а вони з Трампом не збираються вибачатися за те, що "маємо чудових друзів по всьому світу і їм вдячні".

Хто такий Умар Кремльов

Росіянин займався боксом у дитинстві, але згодом залишив спорт і подався у кримінальний бізнес, мав судимості. Почав займатися промоутерською діяльністю, став очільником російської федерації боксу, а потім і президентом IBA.

Кремльов перетворив цю організацію на посміховисько: виключив з її складу Україну, переніс діяльність до Москви, підписав спонсорську угоду з "Газпромом". Увесь цей час активно підтримував диктаторський режим Путіна і завдяки цьому збагачувався.