"Проклятие Дрейка" не сработало: рэпер угадал исход боя UFC

О том, как канадский рэпер Дрейк "умеет" предсказывать результаты спортивных событий, ходят легенды. Обычно тот, за кого болеет исполнитель, может забыть об успехе – но на вечере единоборств UFC 331 все произошло наоборот.

Главным событием вечера стал реванш в легчайшем весе между представителем Мьянмы Джошуа Ваном и бразильцем Алешандром Пантожей. Дрейк в этом поединке отдавал предпочтение бойцу, который уже выходил из октагона победителем, пишет 24 Канал.

"Проклятие Дрейка"

Рэпер в соцсетях показал, что поставил на Вана 650 тысяч долларов. "Не знаю, бро… Лучше бы он выиграл", – подписал сторис Дрейк.

Канадец известен на весь мир не только своей музыкой, но и катастрофическим невезением в спорте. Футбольные клубы, бойцы, теннисисты и другие спортсмены даже шутят, что после того, как Дрейк на них поставил, дальше можно даже и не играть – результат уже предрешен.

Например, рэпер предсказывал победу Аргентины над Испанией в финале чемпионата мира и потерял на этом 1,5 миллиона долларов. Еще миллион Дрейк потратил на неверный прогноз относительно победителя Суперкубка-2026. Да что говорить, если даже в 2022 году, когда Аргентина все же стала чемпионом мира, Дрейк умудрился поставить на победу Месси и компании только в основное время – и ставка сгорела, потому что на табло было 2:2.

Дрейк неожиданно угадал

Но на этот раз исполнитель неожиданно оказался прав: 24-летний Ван во второй раз одолел Пантожу, на этот раз единогласным решением судей.

Таким образом, Дрейк получил более миллиона долларов, а его чистая прибыль составила около 450 тысяч.