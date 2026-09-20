Головною подію вечора був реванш у найлегшій вазі між представником М'янми Джошуа Ваном і бразильцем Алешандре Пантожею. Дрейк у цій парі віддавав перевагу бійцю, який вже виходив з октагону переможцем, пише 24 Канал.

"Прокляття Дрейка"

Репер у соцмережах показав, що поставив на Вана 650 тисяч доларів. "Не знаю, бро… Краще б він виграв", – підписав сторіс Дрейк.

Канадець відомий на весь світ не лише своєю музикою, але й катастрофічним нефартом у спорті. Футбольні клуби, бійці, тенісисти та інші спортсмени навіть жартують, що після того, як Дрейк на них поставив, далі можна навіть і не грати – результат вже зрозумілий.

Наприклад, репер прогнозував перемогу Аргентини над Іспанією у фіналі чемпіонату світу і втратив на цьому 1,5 мільйона доларів. Ще мільйон Дрейк витратив на неправильний прогноз щодо переможця Супербоула-2026. Та що говорити, якщо навіть у 2022 році, коли Аргентина все ж стала чемпіоном світу, Дрейк примудрився поставити на перемогу Мессі і компанії тільки в основний час – і ставка згоріла, бо на табло були 2:2.

Дрейк несподівано вгадав

Але цього разу виконавець несподівано мав рацію: 24-річний Ван вдруге здолав Пантожу, цього разу одностайним рішенням суддів.

Таким чином Дрейк отримав понад мільйон доларів, а його чистий прибуток склав близько 450 тисяч.