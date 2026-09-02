Украинского чемпиона мира по боксу мобилизовали в Кривом Роге: что известно о Евгении Хитрове

Украинские спортсмены сплотились вокруг Украины во время полномасштабной войны против России. Многие оказывают стране финансовую помощь, а многим пришлось взять в руки оружие.

Многие спортсмены были мобилизованы в ряды Вооруженных сил Украины для защиты Родины. Теперь эта судьба коснулась еще одного известного спортсмена, сообщает Boxing Mechanism.

Как мобилизовали Хитрова

Бывший боксер Евгений Хитров попал под мобилизацию. Как рассказала жена спортсмена, его остановили сотрудники полиции в день его рождения, 18 августа.

Произошло это в Кривом Роге, после чего Хитрова доставили в ТЦК. Девушка выразила отчаяние из-за того, что боксера мобилизовали даже несмотря на его достижения в спорте.

"Знаете, что обидно? То, что он с 13 лет по всему миру поднимал флаг нашей страны, представлял ее. А его взяли каким-то глупым образом, мол: "Ой, у вас день рождения, вы, наверное, пьяны". Он говорит, что не пьян и что он спортсмен. "Ну давайте поедем, подышим в трубку". И какую-то чепуху начали рассказывать. Я не хочу вдаваться в подробности", – рассказывает Хитрова.

Вы все знаете, что у нас происходит в стране. Вы все знаете, что можно решить, а что – нет. Сказать, что я плачу две недели – это ничего не сказать. Он у меня самый сильный, самый лучший и ничего не боится. Надо – значит, надо. Просто мне обидно, что наша полиция не знает в лицо своих спортсменов, которые что-то делали в этой войне и потратили силы, время и деньги на волонтерство,

– заявила жена боксера.

Хитров записал первое обращение в военной форме:

Что известно о Хитрове

Отметим, Евгению 38 лет, и свои лучшие годы в боксе он провел в 10-е годы. Уроженец Кривого Рога был чемпионом мира в 2011 году и бронзовым призером чемпионата Европы в 2013-м среди любителей.

Также Хитров завоевывал другие титулы в профессиональном боксе, в том числе звание чемпиона Украины. Боксер является заслуженным мастером спорта, на его счету 20 побед в 22 боях в среднем весе. Последний раз украинец выходил на ринг в 2019 году, победив ганца Эрнеста Амузу.

К слову, в 2025 году Хитрова задержали в Кривом Роге из-за его предполагаемой причастности к краже на сельскохозяйственном предприятии. Ранее мы сообщали, что сын российского чемпиона отказался от выступления за сборную России.