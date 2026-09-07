Звезду сборной не отпускают в Украину на важные матчи

Футболист Егор Ярмолюк, выступающий в чемпионате Англии за Брентфорд, рискует пропустить матчи сборной в Лиге наций. Этому способствует политика клуба.

Представитель Английской Премьер-лиги может не отпустить футболиста в расположение сборной Украины. Об этом сообщил ютуб-канал "ТаТоТаке".

Что известно об участии Ярмолюка в Лиге наций

В конце августа футболист получил травму бедра в матче своего клуба в Кубке английской лиги. В последующих матчах он вернулся на футбольное поле.

Однако, несмотря на это, Брентфорд может не отпустить 22-летнего опорного полузащитника в лагерь национальной сборной Украины, в котором игроки соберутся только в конце сентября.

Для нас, конечно, это минус, для Брентфорда это понятная ситуация. Напомню, что Ярмолюка несколько раз либо не отпускали в различные сборные, либо определенным образом ограничивали его пребывание на поле, как это было на юношеском чемпионате Европы,

– пояснил Михаил Спиваковский.

Журналист добавил, что медицинский штаб этого футбольного клуба любит использовать перерыв на матчи сборных для лечения травм своих игроков.

С кем сыграет сборная Украины в Лиге наций

Свои следующие матчи Украина проведет уже в конце сентября. 25-го числа наша команда сыграет на выезде, соперником станет сборная Венгрии. Встреча пройдет в Будапеште. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

Этот матч станет первым из шести, которые Украина проведет в группе Лиги наций в рамках дивизиона В. Также в нашу группу вошли Грузия и Северная Ирландия.

Недавно стало известно, где можно будет посмотреть матчи "сине-желтых" в Лиге наций.