"Лучше держаться от них подальше": Линекер отказался встречаться с Путиным

Легендарный бывший английский футболист Гарри Линекер рассказал, почему прекратил сотрудничество с ФИФА. Это произошло после вмешательства в футбол кремлевского диктатора Путина.

Гарри Линекер решил дистанцироваться от российских властей, а вместе с ними – и от главного руководящего органа футбола. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова легенды английского футбола.

Какова связь Линекера с российскими властями

Бывший футболист сборной Англии посетил Кремль 1 декабря 2017 года. В российской столице он выступил ведущим церемонии жеребьевки ЧМ-2018. По словам Линекера в подкасте The Rest is Football на платформе Netflix, представители ФИФА предложили ему встретиться с российским диктатором.

Экс-футболист решил поступить иначе.

Они хотели, чтобы я встретился с Владимиром Путиным, а я подумал: "Я не хочу этого делать". Я сказал им: "Извините, у меня слишком много работы со сценарием, я стараюсь все подготовить". Я подумал, что лучше держаться от них подальше. Лучше не связываться с этим,

– признался англичанин.

Линекер также добавил, что после этого эпизода решил больше не сотрудничать с ФИФА.

Чем занимается Линекер после завершения футбольной карьеры

Трехкратный обладатель "Золотой бутсы" чемпионата Англии завершил игровую карьеру в 2002 году. После этого он сосредоточился на медийной деятельности.

До мая 2025 года 65-летний бывший нападающий работал на телеканале BBC, но весной прошлого года его уволили после антисемитского репоста в соцсетях. Сейчас его главным проектом является сотрудничество с Netflix в рамках подкаста.

Не все известные спортсмены придерживаются такой тактики в поведении. Хоккеист Александр Овечкин, даже несмотря на то, что остается действующим игроком НХЛ, снялся в ролике в поддержку партии Путина.