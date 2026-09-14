К участию в турнирах допускаются только спортсмены, выступающие в "нейтральном статусе". Но, тем не менее, многие российские спортсмены по-прежнему поддерживают войну в Украине, сообщает 24 Канал.

Кто поддержал партию Путина

В эти выходные, 20 сентября, в России пройдут так называемые выборы в местный парламент. Накануне этой даты правящая партия "Единая Россия" сняла пропагандистский ролик.

В нем приняли участие несколько известных российских звезд спорта. В первую очередь в глаза бросилось присутствие хоккеиста Александра Овечкина, который продолжает выступать за "Вашингтон Кэпиталз" в НХЛ.

40-летний хоккеист вошел в "команду единомышленников" главы МИД России Сергея Лаврова. Другой известный хоккеист Вячеслав Фетисов поддержал так называемую детскую омбудсменку Марию Львову-Белову.



Овечкин открыто поддерживает партию Путина / фото: скриншот

Международный уголовный суд обвиняет этого человека в незаконной депортации украинских детей с временно оккупированных территорий. Напомним, что Фетисов является двукратным олимпийским чемпионом по хоккею.

Что известно о Сергее Карякине

Кроме того, в пропагандистском видео появились боец ММА Федор Емельяненко и экс-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин. Оба записались в "однодумцы" к начальнику главного штаба "Юнармии" Владиславу Головину.

Напомним, что Карякин является уроженцем Крыма и до 2009 года выступал под украинским флагом. Затем он получил российское гражданство и публично высказывался с антиукраинской риторикой.

Сергей одобрил аннексию своего родного Крыма, поддержал российского диктатора Владимира Путина и неоднократно ездил на временно оккупированные территории Украины. Также у шахматиста есть собственный фонд, который собирает деньги на помощь террористам.

Напомним, что среди сторонников Путина есть и известная фигуристка Камила Валиева, которую называют "любовницей президента России". Девушка известна своим допинг-скандалом и близкими отношениями с диктатором.