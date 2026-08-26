Где сейчас Александр Шовковский и куда он исчез после увольнения из Динамо

Легенда "Динамо" Александр Шовковский оставил большой след в истории клуба. Вратарь провел за киевлян более 500 матчей и завоевал целых 30 трофеев.

Кроме того, Шовковский успел еще и потренировать Динамо. Легендарный вратарь возглавлял клуб с ноября 2023 года по ноябрь 2025 года, сообщает 24 Канал.

Чем занимается Александр Шовковский

Однако уже более полугода Александр остается без работы и редко появляется в СМИ. Тем не менее, тренер не планирует завязывать с работой в футболе.

В одном из интервью, которое вышло в июне 2026 года, Шовковский рассказал, чем сейчас занимается. 51-летний специалист заверил, что сейчас изучает английский язык и постоянно смотрит футбол.

По его словам, это поможет ему на новой работе, когда он получит предложение. Также Шовковский больше времени проводит с семьей и дает комментарии в качестве эксперта для спортивных изданий.

Сейчас много читаю и смотрю футбол. Хочу быть готовым к тому, чтобы в случае получения интересного предложения продолжить тренерскую карьеру. Я открыт для предложений, конечно. В частности, рассматриваю и варианты в Украине,

– заявил Шовковский в интервью "Пряма червона".

Как Шовковский руководил Динамо

Напомним, что до работы главным тренером Динамо Александр работал ассистентом тренера сборной Украины в штабе Андрея Шевченко до 2021 года.

После этого Шовковский вернулся в Динамо и стал ассистентом Мирчи Луческу. Когда румын покинул свой пост, именно Шовковского назначили главным тренером киевлян.

Во главе "бело-синих" Александр провел 93 матча, выиграв 55 из них. Шовковский помог Динамо стать чемпионами Украины в сезоне 2024/2025.

При этом команда прошла сезон в УПЛ без единого поражения. Впрочем, в сезоне 2025/2026 команда попала в "черную полосу". В течение осени киевляне провели серию из пяти ничьих и четырех поражений подряд в рамках чемпионата Украины.

Поэтому в конце ноября 2025 года Шовковский был уволен, а на его место назначен тренер юношеской команды Игорь Костюк. Ранее мы рассказывали, какая зарплата у Арды Турана в Шахтере.

К слову, сам Игорь Костюк сейчас находится на грани увольнения после раннего вылета из еврокубков. Президент Динамо Игорь Суркис уже выбрал трех кандидатов на должность нового тренера клуба.