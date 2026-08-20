На его место "горняки" решили назначить тренера с громким именем. Шахтер возглавил легендарный экс-игрок сборной Турции Арда Туран, сообщает 24 Канал.

Сколько зарабатывает Арда Туран

На тот момент Туран тренировал скромный Эюпспор, с которым поднялся из второго дивизиона в "элиту" и едва не вышел в еврокубки. Между тем, турецкие СМИ сразу же обнародовали зарплату Арды.

По их информации, Туран подписал с Шахтером контракт с зарплатой в 2 миллиона евро в год, то есть около 170 тысяч в месяц. Контракт с дончанами рассчитан до лета 2027 года.

Таким образом, Арда заработает около 4 миллионов евро плюс бонусы за период работы в "Шахтере". К слову, сам Туран рассказывал, что годовой бюджет клуба на зарплаты игрокам составляет 17 миллионов евро.

Какие результаты у Турана в Шахтере

Отметим, что первый год Турана в Шахтере сложился очень неплохо. Хотя его команда и вылетела в 1/8 финала Кубка Украины, но смогла стать победителем УПЛ и дойти до полуфинала Лиги конференций.

Ранее мы сообщали, сколько зарабатывает Андреа Мальдера в сборной Украины. Итальянец получает менее 500 тысяч евро в год, что более чем в два раза меньше, чем у его предшественника.

Сергей Ребров получал зарплату около 1,25 миллиона во главе "сине-желтых". К слову, бывший тренер сборной Украины фигурирует в списке кандидатов на должность нового тренера Динамо.