Грузия – Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций 2026/2027

В понедельник, 28 марта, сборная Украины по футболу проведет свой второй матч в рамках Лиги наций 2026/2027. Это будет вторая официальная игра под руководством Андреа Мальдеры.

Соперником "сине-желтых" станет сборная Грузии. Встреча состоится в Тбилиси на стадионе имени Бориса Пайчадзе. Начало – 28 сентября в 19:00 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

Как Украина начала Лигу наций

Украина успешно стартовала в Лиге наций 2026/2027. Наша команда выступает в дивизионе В, где соперниками по группе стали Венгрия, Северная Ирландия и Грузия.

В первом матче подопечные Мальдеры сумели обыграть на выезде венгров (1:0). Что же касается грузин, то они неожиданно проиграли свой матч – 0:1 Северной Ирландии на домашнем поле.

Из-за этого поражения кавказцы уволили главного тренера Вилли Саньоля. На его место пришел Ремаз Сванадзе, который до этого руководил "молодежкой" Грузии.

Украина же подходит к этой встрече в приподнятом настроении. Правда, из-за небольшой травмы матч пропустит левый защитник Виталий Миколенко. Зато в состав должен вернуться Роман Яремчук.

Где смотреть матч

Посмотреть матч Грузия – Украина можно на медиасервисе MEGOGO на OTT-платформе по подпискам "Оптимальная", "Спорт" и во всех "MEGOPACK". Кроме того, матч можно посмотреть бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и в кабельных сетях.

Комментаторами матча станут Владимир Зверов и Виталий Похвала. Перед матчем состоится студия, которая начнется в 17:30 по киевскому времени. Ее ведущим станет Сергей Лукьяненко, а приглашенными экспертами – Александр Головко и Сергей Нагорняк.

ГРУЗИЯ – УКРАИНА