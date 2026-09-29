Хвича Кварацхелия откровенно высказался об украинцах после матча в Тбилиси

Претендент на "Золотой мяч" Хвича Кварацхелия прокомментировал матч Лиги наций. Футболист рассказал, как он оценивает противостояние с Украиной.

Лидер сборной Грузии поделился своими мыслями о матче в Тбилиси. Слова полузащитника Хвичи Кварацхелии приводит 24 Канал.

Слова Кварацхелии о сборной Украины Для хозяев поля в Тбилиси матч против команды Андреа Мальдеры был важным, ведь грузины до этого проиграли пять официальных матчей подряд.

После нулевой ничьей Кварацхелия нашел хорошие аспекты для своего коллектива.

Украинская команда – одна из сильнейших команд Европы, и я оцениваю игру положительно. Конечно, победа была бы лучше. У нас был шанс, которым мы должны были воспользоваться, но не смогли. Мы продолжаем готовиться к следующей игре,

– отметил футболист.

Полузащитник ПСЖ добавил несколько слов о напряженном графике команд, который вынуждает тренеров прибегать к серьезной ротации.

"Четыре матча за 10 дней – это очень тяжело, но наш медицинский персонал работает очень хорошо. Мы стараемся максимально восстановить силы, и именно благодаря им ребята были готовы к сегодняшнему матчу, к тому, чтобы отыграть 90 минут", – сказал Кварацхелия.

Напомним, что во время матча положительно проявили себя также болельщики. Фанаты в Тбилиси активно скандировали "Украина" в знак солидарности с украинским народом во время войны против России.

Что дальше для сборной Украины

Сейчас команда Мальдеры набрала четыре очка в Лиге наций и делит первое место в группе с Северной Ирландией.

Именно против Северной Ирландии украинцы и сыграют свой следующий матч в Лиге наций. Встреча состоится в словацкой Трнаве 2 октября, начало – в 21:45 по киевскому времени.