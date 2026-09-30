ПСЖ может не отпустить Забраного в Ливерпуль: стало известно, сколько нужно заплатить за украинца

Будущее Ильи Забарного – одна из ключевых трансферных тем после закрытия летнего трансферного окна. Украинский центральный защитник в будущем может вернуться в Англию.

Футболист сборной Украины является одной из приоритетных целей Ливерпуля. На данный момент известна сумма, с которой могут начаться переговоры о трансфере, пишет ресурс FootballBuzzer.

Что известно о зимнем трансфере Забарного

Сообщается, что потенциальная сделка между французским и английским клубом может быть подписана зимой, во время следующего трансферного окна. В то же время сделать это будет довольно непросто.

Ливерпуль пристально следит за центральным защитником ПСЖ Ильей Забарным и отслеживает возможность его трансфера. "Красные" сталкиваются с серьезным препятствием, поскольку ПСЖ не хочет ослаблять оборону, которая сильно зависит от Маркиньоса и Вильяна Пачо,

– говорится в сообщении.

Источник добавляет, что предметные переговоры между руководством ПСЖ и Ливерпуля могут начаться с ценовой отметки в 67 миллионов евро.

Что происходит в карьере Забарного

В 2025 году парижане заплатили Борнмуту около 63 миллионов евро за трансфер центрального защитника. Однако Забарному не удалось стать игроком основного состава клуба.

В текущем сезоне Илья сыграл лишь два матча в составе ПСЖ. Сейчас Забарный находится в лагере национальной сборной Украины, где готовится к сыграть в третьем туре Лиги наций у против Северной Ирландии.