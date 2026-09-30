Футболіст збірної України є одною з пріоритетних цілей Ліверпуля. Наразі відомо про ціну з якої можуть стартувати перемовини щодо трансферу, пише ресурс FootballBuzzer.

Що відомо про зимовий трансфер Забарного

Повідомляється, що потенційна угода між французьким та англійським клубом може бути підписана взимку, під час наступного трансферного вікна. Водночас, зробити це буде доволі непросто.

Ліверпуль пильно стежить за центральним захисником ПСЖ Іллею Забарним і моніторить можливість його трансферу. "Червоні" стикаються з серйозною перешкодою, оскільки ПСЖ не хоче послаблювати захист, який сильно залежить від Маркіньйоса та Вільяна Пачо,

– йдеться у повідомленні.

Джерело додає, що предметна розмова між керівниками ПСЖ та Ліверпуля може стартувати з цінової відмітки у 67 мільйонів євро.

Що відбувається у кар’єрі Забарного

У 2025 році парижани заплатили близько 63 мільйонів євро Борнмуту за трансфер центрбека. Проте Забарному не вдалось стати гравцем основи клубу.

У поточному сезоні Ілля відіграв лише дві зустрічі у складі ПСЖ. Наразі Забарний перебуває у таборі національної збірної України, де готується зіграти у третьому турі Ліги націй проти Північної Ірландії.