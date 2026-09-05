Сколько детей у Ирины Дерюгиной и что о них известно

Легендарная Ирина Дерюгина – одна из величайших легенд гимнастики. Заслуженная спортсменка Украины достигла громких успехов в спорте, а также запомнилась своей звездной личной жизнью.

Ирина смогла создать семью с другим известным спортсменом. В 1980 году гимнастка вышла замуж за легендарного футболиста Олега Блохина, сообщает 24 Канал.

Сколько детей у Ирины Дерюгиной

От бывшего футболиста Дерюгина она родила своего первого и единственного ребенка. 15 января 1983 года на свет появилась дочь, которую назвали в честь матери – Ирина.

Дочь с самого детства увлекалась различными видами спорта, но все же мамины гены взяли верх. В семь лет Ирина поступила в колледж Святого Лоуренса.

А уже в 1998 году Блохина занималась постановкой хореографии для гала-концерта сборной Украины. Позже она окончила школу актерского мастерства в Лос-Анджелесе.



Ирина Блохина работала телеведущей во время Евро-2012 / фото из открытых источников

В Украину дочь Дерюгиной и Блохиной вернулась только в 2011 году и стала тренером национальной олимпийской сборной по художественной гимнастике. А через год женщина присоединилась к футбольному Евро-2012.

Ее отец тогда был тренером национальной сборной, а сама она работала телеведущей на футбольном канале и написала свой трек к турниру. В 2013 году Ирина стала тренером Анны Ризатдиновой, помогая ей завоевать золотую медаль на чемпионате мира по художественной гимнастике.

Где сейчас дочь Ирины Дерюгиной

В настоящее время Блохина продолжает работать со сборной Украины и заниматься поддержкой молодых гимнасток. Также она является директором Школы Дерюгиных, где учится одна из ее дочерей.

Кстати, Блохина дважды выходила замуж. В 2011–2012 годах она была замужем за Сергеем Ларкиным, а с 2013 года Ирина состоит в отношениях с Алексеем Брынзаком.



Как выглядит семья Ирины Блохиной / фото из инстаграма

У пары родились две девочки. Жаклин появилась на свет в 2014 году, а Габриэль – в 2018-м. С мамой Ирина постоянно поддерживает связь, тогда как с Олегом Блохиным ее отношения можно назвать сложными.

Экс-футболист развелся с Дерюгиной в конце 90-х и уже более двадцати лет живет в новой семье с женой Анжелой. В этом браке родились еще две дочери (Анна и Екатерина), которые являются родными сестрами Ирины Блохиной.