Снималась в Голливуде и покорила мир спорта: что известно о дочери Блохина и Дерюгиной

Дочь Олега Блохина Ириша в юности покоряла Голливуд и пробовала себя в музыке. Впоследствии она стала тренером сборной Украины по художественной гимнастике.

Ирина Блохина родилась в спортивной семье: ее отец – обладатель "Золотого мяча" Олег Блохин, а мать – легендарная гимнастка Ирина Дерюгина. Несмотря на известных родителей, Ириша сначала выбрала совсем другой путь и попыталась построить карьеру в шоу-бизнесе, сообщает 24 Канал.

Чем известна Ириша Блохина

Ирина Олеговна Блохина родилась 15 января 1983 года в Киеве. В детстве она переехала в Грецию вместе с отцом, который начинал там тренерскую карьеру. Впоследствии Ириша отправилась в США, где изучала музыку, театр и кинопроизводство, а также занималась актерским мастерством.

Во время жизни в Америке Блохина приобрела опыт работы в кино и на телевидении. У нее были эпизодические роли в известных проектах, в частности в сериалах "Click", "Two and a Half Men" и фильме "Thank You". Параллельно Ириша занималась музыкой и выступала под сценическим именем Ireesha.

Впрочем, впоследствии ее имя стало ассоциироваться не с Голливудом или музыкальной сценой, а с художественной гимнастикой. Еще в конце 1990-х Блохина начала работать над постановками для украинских гимнасток. В 2003 году ее хореография "Moulin Rouge" была представлена на чемпионате мира в Будапеште, а сама Ириша стала одной из тех, кто популяризировал формат гала-шоу в художественной гимнастике.

В 2012 году Блохина вновь оказалась в центре внимания футбольных болельщиков. Во время домашнего Евро-2012 она вместе с Александром Денисовым вела программу "Великий футбол" на телеканале "Украина".



Ириша Блохина с Ольгой Сумской в программе "Великий футбол" / фото ukrnews

Стала тренером сборной Украины

В итоге Блохина связала свою профессиональную жизнь с художественной гимнастикой. Она стала тренером и постановщицей национальной сборной Украины, работая вместе со своей мамой Ириной Дерюгиной. Ириша входила в тренерский штаб украинской команды на Олимпиаде в Токио-2020.

Одним из самых ярких достижений Блохиной стал чемпионат мира-2025 в Рио-де-Жанейро. Украинская команда завоевала золото в упражнении с тремя мячами и двумя обручами, а Блохина работала в тренерском штабе сборной. Украинки также завоевали бронзу в командном первенстве.

Личная жизнь Ириши также связана со спортом. Она замужем за Алексеем Брынзаком – сыном бывшего председателя Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака. Супруги воспитывают двух дочерей – Жаклин и Габриэль.

Ранее Ирина Дерюгина рассказывала, что считает недостойным поведение в отношении дочери своего бывшего мужа Олега Блохина. Оказалось, что легендарный экс-футболист и тренер не общается с Иришей и даже не знаком с одной из своих внучек. Сам обладатель "Золотого мяча" неоднократно попадал в скандалы, в том числе из-за драм в личной жизни.