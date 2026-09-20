УЕФА проигнорировал просьбу Ирландии по поводу Израиля: при чем здесь Россия и Украина

Футбольная ассоциация Ирландии обратилась к Европейскому футбольному союзу с просьбой не включать свою сборную в одну группу с Израилем при проведении жеребьевок Лиги Наций и отборочных турниров. "Зеленые" не хотят играть с этой страной из-за конфликта в Газе.

Ранее ирландские футбольные чиновники стали единственными в Европе, кто официально потребовал отстранить Израиль от участия в международных соревнованиях. Оба раза в УЕФА ответили отказом, пишет 24 Канал.

Почему Ирландия не хочет играть с Израилем

Проблема возникла в феврале 2026 года, когда во время жеребьевки Лиги Наций сборная Республики Ирландия оказалась в одной группе с Израилем.

Правительство страны осуждает действия официального Иерусалима в Газе и поддерживает Палестину. Из-за этого матчи не смогут проходить на домашних стадионах обеих сборных – их проведут на нейтральных стадионах в Сербии и Венгрии.

Чтобы избежать подобного в будущем, Футбольная ассоциация Ирландии попросила УЕФА вообще не допускать встреч этих команд друг с другом в турнирах. Но чиновники в Швейцарии заявили, что это невозможно, поскольку между Ирландией и Израилем никогда не было прямого конфликта.

При чем здесь Россия и Украина

В УЕФА существует протокол, который предусматривает невозможность встреч некоторых команд до решающих стадий плей-офф. Наиболее известный нам пример – это решение о запрете встреч российских и украинских клубов и сборных, которое действовало после 2014 года вплоть до отстранения страны-агрессора от всех турниров.

"Решения о недопуске определенных команд к совместной жеребьевке принимаются с учетом ряда факторов, в частности отношений между двумя странами, которые могут создавать структурные риски для безопасности", – гласит официальная позиция УЕФА.