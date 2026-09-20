Раніше ірландські футбольні чиновники стали єдиними в Європі, хто офіційно вимагав відсторонити Ізраїль від участі у міжнародних змаганнях. Обидва рази в УЄФА відповіли відмовою, пише 24 Канал.

Чому Ірландія не хоче грати з Ізраїлем

Проблема виникла у лютому 2026 року, коли під час жеребкування Ліги Націй збірна Республіки Ірландія опинилась в одній групі з Ізраїлем.

Уряд країни засуджує дії офіційного Єрусалима в Газі і підтримує Палестину. Через це матчі не зможуть відбуватися на домашніх полях обох збірних – їх проведуть на нейтральних стадіонах у Сербії та Угорщині.

Щоб уникнути такого у майбутньому, Футбольна асоціації Ірландії попросила УЄФА взагалі не допускати потрапляння команд одна на одну у турнірах. Але чиновники у Швейцарії заявили, що це неможливо, бо між Ірландією та Ізраїлем ніколи не було прямого конфлікту.

До чого тут Росія та Україна

В УЄФА є протокол, який передбачає неможливість зустрічей деяких команд до вирішальних стадій плей-оф. Найбільш відомий нам приклад – це рішення заборонити зустрічі російських та українських клубів та збірних, яке діяло після 2014 року аж до відсторонення країни-агресора від усіх турнірів.

"Рішення не допускати певні команди до спільного жеребкування ухвалюються з урахуванням низки факторів, особливо відносин між двома країнами, які можуть створювати структурні ризики для безпеки", – звучить офіційна позиція УЄФА.