Италия – Бельгия: где смотреть матч онлайн в Украине

Сборные Италии и Бельгии сыграют в пятницу, 25 сентября. Команды встретятся в рамках первого тура Лиги наций 2026.

Матч состоится в Риме на "Стадио Олимпико", сообщает 24 Канал. Начало матча в 21:45 по киевскому времени.

Кто будет транслировать матч Италия – Бельгия

Посмотреть игру можно будет на медиасервисе MEGOGO, который является официальным транслятором Лиги наций в Украине.

Матч "Италия – Бельгия" будет доступен на OTT-платформе по подпискам MEGOPACK (или по подписке MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N + S) и "Спорт", на телеканалах MEGOGO Футбол.

Статистика матчей Италия – Бельгия

Италия и Бельгия ранее дважды встречались на итальянской территории в рамках Лиги наций. В 2021 году в Турине хозяева выиграли со счетом 2:1. В прошлом розыгрыше соревнований команды сыграли вничью в столице 2:2.

Единственная выездная победа бельгийцев над итальянцами датируется 1999 годом, когда в товарищеском матче на арене "Виа дель Маре" был зафиксирован результат 3:1.

Как команды подходят к матчу

В прошлом цикле Лиги наций Италия заняла второе место в группе, а в четвертьфинале уступила Германии. Весной в полуфинале стыковых матчей квалификации чемпионата мира команда в решающем поединке уступила Боснии и Герцеговине.

В июне итальянская сборная провела два выездных товарищеских матча, одержав "сухие" победы с одинаковым счетом 1:0 над Люксембургом и Грецией. Летом "Скуадру адзурру" вновь возглавил Роберто Манчини после скандала с Андреа Пирло.

Сборная Бельгии в предыдущем розыгрыше турнира набрала четыре очка и осталась в элите только благодаря весенним стыковым матчам против Украины. На чемпионате мира бельгийцы дошли до четвертьфинала, где потерпели поражение от Испании.

Летом на должность главного тренера был назначен Марк ван Боммел. В контрольных матчах перед чемпионатом мира бельгийская команда обыграла США, Хорватию и Тунис, а также сыграла вничью с Мексикой.