"Путин – х###о": Сарапий рассказал о реакции украинцев на скандирование болельщиков в Тбилиси

Защитник сборной Украины Эдуард Сарапий рассказал об атмосфере на стадионе имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси. Футболиста приятно удивила одна деталь.

После "мировой" сборных Грузии и Украины Эдуард Сарапий рассказал об отношении местных болельщиков к нашей стране. Слова игрока приводит YouTube-канал "Еврофутбол".

Слова Эдуарда Сарапия о Грузии

Во время матча Лиги наций местные болельщики активно скандировали "Украина" в знак солидарности с украинским народом в ходе войны против России. Эти и другие скандирования услышал также и Эдуард Сарапий.

Конечно, слышали и слышали от грузин кричалку: "Путин – х###о". Поэтому это тоже для нас приятно. Мы понимаем, что этот народ поддерживает нас, поэтому это замечательно,

– сказал футболист.

Отметим, что Сарапий провел на поле все 90 минут. Игрок Полесья записал в свой актив четвертый матч в футболке национальной сборной Украины.

Что дальше для сборной Украины

Сейчас команда Мальдеры набрала четыре очка в Лиге наций и делит первое место в группе с Северной Ирландией.

Именно против Северной Ирландии украинцы и сыграют свой следующий матч в Лиге наций. Встреча состоится в словацкой Трнаве 2 октября, начало – в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, что своими мыслями об украинской команде поделился также лидер сборной Грузии Хвича Кварацхелия.