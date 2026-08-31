Свитолина и Костюк успешно стартовали на US Open: результаты матчей украинок

Свое выступление в основном одиночном раунде US Open начали первые ракетки украинского тенниса Элина Свитолина и Марта Костюк. Обе спортсменки выиграли матчи стартового раунда.

Свитолина и Костюк вышли во второй раунд Открытого чемпионата США по теннису. О ходе и результатах матчей украинок рассказывает 24 Канал.

Как Свитолина и Костюк сыграли на US Open

Первой на корт вышла Марта Костюк, которая вечером 30 августа играла против 169-й в мировом рейтинге австралийки Сторм Хантер.

Марта Костюк – Сторм Хантер – 2:0 (6:4, 6:1)

Наша соотечественница сразу показала, что она готова к игре на кортах Нью-Йорка. На протяжении всего матча у Марты был положительный баланс соотношения активно выигранных мячей и невынужденных ошибок, а при восьми подачах на вылет она допустила лишь две двойные ошибки.

Удачная игра на своей подаче, а также постоянное давление на приеме стали для австралийки задачей, которую она не сумела решить – 6:4, 6:1, победа Костюк.

Обзор матча Марта Костюк – Сторм Хантер: смотрите видео

Через несколько часов на корт вышла Элина Свитолина. Ее соперницей была 22-летняя надежда Аргентины Солана Сьерра.

Элина Свитолина – Солана Сьерра – 2:0 (6:1, 6:2)

Аргентинская теннисистка занимает 91-е место в рейтинге WTA, поэтому, в отличие от соперницы Марты Костюк, сумела пробиться в основную сетку турнира без прохождения квалификации и получить достаточно времени на подготовку.

Это не помогло ей в матче против Свитолиной. Элина была на другом уровне на протяжении всего матча. Поединок длился всего 52 минуты и завершился разгромной победой украинки – 6:1, 6:2.

Обзор матча Элина Свитолина – Солана Сьерра: смотрите видео

Обе теннисистки из Украины продолжат свои выступления на US Open в среду, 2 сентября.

Почему ждать от Элины Свитолиной и Марты Костюк на US Open-2026

Во втором раунде Марта сразится с победительницей пары Слоан Стивенс (США) / Клара Таусон (Дания). Элина сыграет с одной из теннисисток дуэта австралийки Маи Джойнт и россиянки Людмилы Самсоновой.

Отметим, что в прошлом году Свитолина покинула US Open уже на стадии первого раунда, а Костюк дошла до четвертого раунда.