Монфис трогательно поздравил Свитолину с днем рождения

Украинская теннисистка Элина Свитолина 12 сентября отмечает свой 32-й день рождения. Она празднует его в кругу семьи в перерыве между соревнованиями одного из самых удачных для нее сезонов WTA за последние годы.

Новый год своей жизни Элина встречает на 7-м месте мирового рейтинга и с большими шансами на участие в Итоговом турнире. Главное поздравление Свитолина получила от своего мужа Гаэля Монфиса, пишет 24 Канал.

Что Монфис написал о Свитолиной в инстаграме

Французский теннисист, который вскоре завершит профессиональную карьеру и сможет полностью посвятить себя семье, выложил в сторис фото Свитолиной и подписал: "Желаю счастливого дня рождения моей прекрасной жене". Слова Гаэль сопроводил эмодзи в виде сердца.



Истории Гаэля Монфиса

Фотография, которую опубликовал Монфис, сопровождает пост самой Элины о ее празднике. Она назвала его "Глава 32".

Что известно о личной жизни Элины Свитолиной

В свое время украинская теннисистка встречалась с британским игроком в крикет Рисом Топли. Однако их отношения после двух лет завершились по инициативе украинки.

В 2021 году Свитолина вышла замуж за Гаэля Монфиса, с которым познакомилась на вечеринке в Париже. Еще через год у них родилась дочь Скай.