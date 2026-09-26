"Это невероятно": Свитолина прокомментировала историческую победу в составе сборной Украины

Элина Свитолина взяла важный реванш у Жасмин Паолини в матче Кубка Билли Джин Кинг. Лидер украинского тенниса прокомментировала свой успех.

Украинская команда вышла в финальный матч самого престижного турнира сборных. Элина Свитолина выиграла решающее очко, а затем поделилась своими эмоциями, пишет 24 Канал.

Что сказала Свитолина после матча с Паолини

Украинская теннисистка в двух сетах обыграла Паолини – 6:2, 6:2, и эта победа закрепила преимущество Украины над Италией.

Если честно, это невероятно. Я старалась сохранять максимальную концентрацию. Знаете, в прошлом году здесь я потерпела очень болезненное поражение. Поэтому мне действительно нужно было оставаться сосредоточенной и поднять уровень своей игры. И все это – при поддержке зрителей,

– отметила Свитолина.

Добавим, что этот матч был важен для украинской теннисистки в личной истории противостояний с итальянкой.

В прошлом году эти две команды также сыграли в полуфинале. Тогда стартовый матч выиграла Марта Костюк. Во втором матче Свитолина также победила в первом сете и лидировала во втором, но не удержала преимущество – 6:3, 4:6, 4:6.

В парном матче сильнее оказались итальянки, которые впоследствии выиграли финал и завоевали титул.

Что дальше для Свитолиной и сборной Украины

Украинская сборная впервые в истории пробилась в финал чемпионата мира среди женских команд.

Посмотреть финал Кубка Билли Джин Кинг-2026 в Украине можно будет на Setanta Sports. Компания транслирует все матчи в прямом эфире на своей OTT-платформе.

Матч Чехия – Украина состоится в воскресенье, 27 сентября. Начало игр – в 12:00 по киевскому времени.