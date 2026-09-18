От подростковой любви до свадьбы в кроссовках: что известно о личной жизни Юлии Левченко

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко уже более десяти лет встречается с бегуном Юрием Кищенко. Спортсменка рассказала, как началась их история любви.

Сейчас супруги ведут насыщенную спортивную жизнь, почему им часто приходится находиться на расстоянии. Левченко призналась, что именно разлуки помогают им не терять романтику в отношениях, сообщает 24 Канал.

Предложение после ссоры и свадьба через несколько лет

Юлия Левченко и Юрий Кищенко познакомились благодаря спорту – на тренировочных сборах. На тот момент будущая чемпионка была еще подростком, поэтому даже не думала, что парень станет ее мужем.

Впоследствии между спортсменами завязались отношения, которые длятся уже более десяти лет. Кищенко сделал Левченко предложение еще в 2019 году, однако со свадьбой пришлось подождать.

Сначала планы пары изменили коронавирус и локдауны, а впоследствии – полномасштабное вторжение России в Украину. В 2024 году Юлия и Юрий решили больше не откладывать свадьбу.

16 июля пара официально стала мужем и женой в Киеве. На церемонию Левченко пришла в белом платье и удобных кроссовках вместо классических туфель на каблуках. Среди гостей была и подруга спортсменки, прыгунья в высоту Ирина Геращенко.

Перед свадьбой Юрий сделал будущей жене романтическое предложение во время полета на воздушном шаре. По словам Левченко, накануне они даже поссорились, поэтому она совсем не ожидала предложения.



Юлия Левченко и Юрий Кищенко / Фото из инстаграма

Почему разлуки помогают их любви

Левченко призналась, что осознала особенность своих отношений с Кищенко не сразу. В 16–17 лет она просто встречалась с парнем, которого знала благодаря спорту, но со временем поняла, что рядом именно "ее человек".

По мнению легкоатлетки, важную роль в их отношениях играет общее спортивное прошлое. Юрий хорошо понимает особенности жизни профессиональной спортсменки, ее постоянные тренировки, сборы и выступления за рубежом.

Из-за насыщенного графика супругам приходится часто разводиться. Левченко рассказала, что за более чем десять лет вместе они фактически провели рядом лишь примерно половину этого времени.

Впрочем, спортсменка не считает постоянные разлуки проблемой. Наоборот, по ее словам, расстояние позволяет скучать друг по другу, а также не дает быту разрушить романтику.

Ты начинаешь скучать по человеку, и бытовые вопросы не успевают надоесть, – пояснила Левченко.

Юлия также отметила, что после длительной разлуки ей хочется не обязательно какого-то особенного свидания, а просто провести время вместе со своим мужем и насладиться обычной жизнью без чемоданов и постоянных переездов.

Что известно о муже Юлии Левченко?

Украинский легкоатлет, который в юниорском возрасте начинал с бега с препятствиями на 3 тысячи метров. Впоследствии из-за проблем со здоровьем был вынужден сменить специализацию на дистанции 800 и 1500 метров.



Юрий Кищенко во время забега/ Фото из инстаграма

В 2015 году Кищенко вновь столкнулся с проблемами со здоровьем. Около пяти с половиной месяцев Юрий не мог уделять время любимому бегу из-за болей в паховой области.

Через несколько лет Кищенко постепенно вернулся к полноценным тренировкам и соревнованиям. Будущий муж Левченко завоевывал медали на национальных соревнованиях, а уже в 2019 году Юрий принял участие в международном турнире по кроссу. Украинский легкоатлет поднимался на пьедестал на дистанции 800 метров на Кубке Риги.

Юрий Кищенко продолжал свою карьеру до тех пор, пока Россия не начала полномасштабную войну в Украине. Ее возлюбленный, как и отец Юлии, взял в руки оружие и встал на защиту родной страны.