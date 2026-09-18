Зараз подружжя живе насиченим спортивним життям, через що часто змушене перебувати на відстані. Левченко зізналася, що саме розлуки допомагають їм не втрачати романтику у стосунках, передає 24 Канал.

Пропозиція після сварки та весілля через кілька років

Юлія Левченко та Юрій Кіщенко познайомилися завдяки спорту – на тренувальних зборах. На той момент майбутня чемпіонка була ще підлітком, тому навіть не думала, що хлопець стане її чоловіком.

Згодом між спортсменами зав'язалися стосунки, які тривають уже понад десять років. Кіщенко освідчився Левченко ще у 2019 році, однак із весіллям довелося зачекати.

Спочатку плани пари змінив коронавірус та локдауни, а згодом – повномасштабне вторгнення Росії в Україну. У 2024 році Юлія та Юрій вирішили більше не відкладати одруження.

16 липня пара офіційно стала чоловіком та дружиною у Києві. На церемонію Левченко прийшла у білій сукні та зручних кросівках замість класичних підборів. Серед гостей була й подруга спортсменки, стрибунка у висоту Ірина Геращенко.

До весілля Юрій зробив майбутній дружині романтичну пропозицію під час польоту на повітряній кулі. За словами Левченко, напередодні вони навіть посварилися, тому вона зовсім не очікувала освідчення.



Юлія Левченко та Юрій Кіщенко/ Фото з інстаграму

Чому розлуки допомагають їхньому коханню

Левченко зізналася, що усвідомила особливість своїх стосунків із Кіщенком не одразу. У 16–17 років вона просто зустрічалася з хлопцем, якого знала завдяки спорту, але з часом зрозуміла, що поруч саме "її людина".

На думку легкоатлетки, важливу роль у їхніх стосунках відіграє спільне спортивне минуле. Юрій добре розуміє особливості життя професійної спортсменки, її постійні тренування, збори та виступи за кордоном.

Через насичений графік подружжю доводиться часто розлучатися. Левченко розповіла, що за понад десять років разом вони фактично провели поруч лише приблизно половину цього часу.

Втім, спортсменка не вважає постійні розлуки проблемою. Навпаки, за її словами, відстань дозволяє сумувати одне за одним, а також не дає побуту зруйнувати романтику.

Ти починаєш сумувати за людиною, і побутові питання не встигають набридати, – пояснила Левченко.

Юлія також зазначила, що після тривалої розлуки їй хочеться не обов'язково якогось особливого побачення, а просто провести час разом зі своїм чоловіком і насолодитися звичайним життям без валіз та постійних переїздів.

Що відомо про чоловіка Юлії Левченко?

Український легкоатлет, який у юніорському віці розпочинав із бігу з перешкодами на 3 тисячі метрів. Згодом через проблеми зі здоров'ям був змушений змінити спеціалізацію на дистанції 800 та 1500 метрів.



Юрій Кіщенко під час забігу/ Фото з інстаграму

У 2015-му Кіщенко знову зіткнувся із проблемами зі здоров'ям. Близько п'яти із половиною місяців Юрій не зміг приділяти свій час улюбленому бігу через біль в області паху.

Через декілька років Кіщенко потрохи повернувся до повноцінного тренувального процесу та змагань. Майбутній чоловік Левченко здобував медалі національних стартів, а вже у 2019-му Юрій взяв участь у міжнародному турнірі з кросу. Український легкоатлет підіймався на п'єдестал на дистанції 800 метрів на Кубку Риги.

Юрій Кіщенко продовжував свою кар'єру допоки Росія не розпочала повномасштабну війну в Україні. Коханий, як і батько Юлії, взяв до рук зброю та став на захист рідної країни.