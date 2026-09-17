"Давайте поедем в Запорожье": капитан сборной Украины отреагировал на возвращение россиян

Украинский волейболист Юрий Семенюк высказался по поводу допуска российской национальной сборной к международным соревнованиям. Он предложил интересную альтернативу.

В настоящее время игрок варшавского клуба Проект выступает в составе сборной Украины на Евро-2026. Во время турнира Юрий Семенюк дал интервью изданию Sport.pl.

Что сказал Семенюк о россиянах

В июле Международная федерация волейбола (FIVB) допустила российские сборные к международным соревнованиям. На континентальном первенстве они не выступают, однако в 2027 году это должно произойти.

Юрий Семенюк в беседе с польскими журналистами затронул эту тему.

Эта страна уничтожила столько людей и продолжает это делать. Не только в регионах, где дислоцирована армия, но и на территориях, где раньше спокойно жили мирные жители. Проводят атаки на невинных людей, разрушают супермаркеты, спортивную инфраструктуру. Все. Чтобы уничтожить нашу страну и чтобы никто не помнил об Украине,

– сказал Семенюк.

Спортсмена возмутило, что россиян вернули в волейбол до окончания войны. По словам украинского капитана, можно применить альтернативу – начать проводить соревнования международного уровня в Украине

"Скажу так: если Россия возвращается, то хорошо – давайте в следующем году проведем первый турнир межконтинентальной фазы Лиги наций во Львове. Или в Киеве. Почему бы и нет? Или поедем в Запорожье. Там была очень хорошая арена, на которой мы постоянно играли. Не знаю, стоит ли она до сих пор. Интересно, что бы на это сказали россияне. Кроме того, как я, как капитан, должен реагировать, когда мы встретимся с россиянами? Как?" – добавил Семенюк.

Отметим, что решение FIVB выглядит еще более абсурдным в контексте недавних новостей. Стало известно, что 7 августа из-за вражеского обстрела оборвалась жизнь уроженца Тернопольской области, волейболиста Любомира Бонка.

Что сейчас происходит со сборной Украины

Наша команда с 2022 года проводит все матчи за рубежом. В настоящее время "сине-желтые" участвуют в Евро-2026. На групповом этапе они одержали четыре победы и потерпели единственное поражение, что позволило им занять второе место в группе и выйти в плей-офф.

В 1/8 финала Украина встретится с Румынией. Этот матч начнется 20 сентября в 16:00 по киевскому времени. Трансляция доступна на канале "Суспильне Спорт".