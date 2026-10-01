Международный союз конькобежцев не разрешил допингистке Камиле Валиевой участвовать в соревнованиях под своей эгидой, лишив ее "нейтрального" статуса. Лишившись возможности выступать на высоком уровне, путинская пропагандистка приняла для себя единственное логичное решение.

Валиева пыталась доказать самой себе, что еще на что-то способна, но провалила прокаты на контрольном выступлении сборной России. Поэтому ей ничего не остается, кроме как с позором уйти из спорта, пишет 24 Канал.

Валиева прощается с катанием

Окружение Валиевой говорит, что спортсменка уже не надеется вернуть себе "нейтральный" статус и снова поехать на Гран-при, чемпионаты мира и Европы. Более того, она даже отказалась от апелляции на решение ISU.

По амбициям допингистки существенно ударило откровенно плохое выступление на показательном турнире сборной, где она провалила несколько прыжков и в целом не впечатлила своим уровнем. Стало очевидно, что другие фигуристки в команде страны-агрессора сильнее Валиевой.

Поэтому наиболее вероятным выглядит сценарий, при котором она завершит карьеру в конце этого сезона. Уйти сейчас не позволяет тот факт, что в создание ее программы были вложены значительные средства – хореографией занимался известный французский постановщик. Поэтому даже без выхода на мировой уровень Валиева хочет откатать год хотя бы на внутренних соревнованиях.

Чем известна Камила Валиева

Главная надежда российского фигурного катания олимпийского цикла Пекин-2022 оказалась мошенницей: ее поймали на употреблении запрещенных веществ и лишили права участия в соревнованиях на четыре года.

За время отстранения Валиева открыто демонстрировала поддержку диктаторскому режиму в России и, по слухам, сблизилась с военным преступником Путиным, поэтому получила прозвище его любовницы.