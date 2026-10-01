Валієва намагалася довести самій собі, що ще на щось здатна, але провалила прокати на контрольному виступі збірної Росії. Тож їй нічого не залишається, крім як з ганьбою піти зі спорту, пише 24 Канал.

Валієва попрощається з катанням

Оточення Валієвої говорить, що спортсменка вже не сподівається повернути собі "нейтральний" статус і знову поїхати на Гран-прі і чемпіонати світу та Європи. Більш того, вона навіть відмовилася від апеляції на рішення ISU.

По амбіціях допінгістки суттєво вдарив відверто поганий виступ на показовому турнірі збірної, де вона завалила кілька стрибків і загалом не вразила своїм рівнем. Стало очевидно, що інші фігуристки в команді країни-агресора сильніші за Валієву.

Тож найвірогіднішим виглядає сценарій, за якого вона завершить кар'єру наприкінці цього сезону. Йти зараз не дозволяє той факт, що в створення її програми були вкладені суттєві гроші – хореографією займався відомий французький постановник. Тож навіть без виходу на світовий рівень Валієва хоче відкатати рік бодай на внутрішніх змаганнях.

Чим відома Каміла Валієва

Головна надія російського фігурного катання олімпійського циклу Пекіна-2022 виявилася шахрайкою: її спіймали на вживанні заборонених речовин і позбавили права участі у змаганнях на чотири роки.

За час відсторонення Валієва відверто демонструвала підтримку диктаторському режиму в Росії і, за чутками, стала близькою до воєнного злочинця Путіна, через що отримала прізвисько його коханки.