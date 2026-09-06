Матч Карпат и Шахтера побил исторический рекорд УПЛ

Успешный старт Карпат в новом сезоне сделал команду одним из претендентов на медали Украинской Премьер-лиги. Однако первое серьезное испытание в матче с донецким Шахтером "львы" не выдержали.

Поражение со счетом 1:2 оставило у львовских болельщиков горькое послевкусие от в целом яркого футбольного вечера. На стадионе "Украина" они создали атмосферу, которой еще не было в нашем чемпионате за время полномасштабного вторжения россиян, пишет 24 Канал.

Сколько зрителей было на матче Карпаты – Шахтер

Трибуны арены во Львове в целом способны вместить более 28 тысяч болельщиков, но максимальное количество сейчас ограничено протоколом безопасности, который предусматривает наличие укрытия, рассчитанного на всех посетителей.

И даже в таких условиях матч лично посмотрели более 11 тысяч болельщиков. Это первый случай в чемпионате Украины за четыре года, когда количество зрителей превысило отметку в 10 тысяч, и абсолютный рекорд УПЛ с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Какой матч был самым посещаемым до этого

Предыдущим самым популярным матчем вживую стал "Эпицентр" – "Шахтер" в августе 2025 года, когда в Тернополе на трибуны пришли 9850 болельщиков.

Но даже битва действующего чемпиона с лидером турнирной таблицы не смогла превзойти исторический полуфинал прошлого розыгрыша Кубка Украины, когда "Буковина" в том же Тернополе принимала киевское "Динамо". Матч в апреле 2026 года собрал 14 500 болельщиков и удерживает первенство среди всех игр, состоявшихся в Украине за время большой войны.