Поразка 1:2 залишила для львівських вболівальників гіркий післясмак загалом яскравого футбольного вечора. На стадіоні "Україна" вони забезпечили атмосферу, якої ще не було в нашому чемпіонаті за час повномасштабного вторгнення росіян, пише 24 Канал.

Скільки глядачів було на матчі Карпати – Шахтар

Трибуни арени у Львові загалом здатні вмістити понад 28 тисяч вболівальників, але максимальна кількість нині обмежена безпековим протоколом, який передбачає наявність укриття, розрахованого на усіх відвідувачів.

І навіть за таких обставин гру особисто побачили більше 11 тисяч фанів. Це перший випадок у чемпіонаті України за чотири роки, коли кількість глядачів перевищила познаку у 10 тисяч і абсолютний рекорд УПЛ з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Який матч був найбільш відвідуваним до цього

Попереднім найпопулярнішим матчем наживо став Епіцентр – Шахтар у серпні 2025 року, коли у Тернополі на трибуни прийшли 9850 вболівальників.

Але навіть битва чинного чемпіона з лідером у турнірній таблиці не змогла перевершити історичний півфінал минулого розіграшу Кубка України, коли Буковина у тому ж Тернополі приймала київське Динамо. Матч у квітні 2026 року зібрав 14 500 фанів і утримує першість серед усіх ігор, які відбулися в Україні за час великої війни.