Когда состоится следующий матч Украины – кто соперник, дата и время начала игры Лиги наций

Сборная Украины по футболу в сентябре уже провела два матча Лиги наций УЕФА. Сначала "сине-желтые" в Будапеште обыграли Венгрию, а затем победили Грузию в Тбилиси.

Следующим соперником сборной Украины станет команда Северной Ирландии, сообщает 24 Канал. Матч состоится в Трнаве (Словакия) на стадионе "Антона Малатинского".

Когда состоится матч Украина – Северная Ирландия

Матч третьего тура группового этапа Лиги наций между Украиной и Северной Ирландией состоится в пятницу, 2 октября. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Для "сине-желтых" это формально первый домашний матч в рамках нового розыгрыша Лиги наций 2026/2027. До этого Украина обыграла венгров и сыграла в нулевую ничью с грузинами.

К очному поединку обе команды подходят лидерами четверки в дивизионе В. Украина и Северная Ирландия набрали по 4 очка, тогда как Венгрия и Грузия – по одному.

История встреч Украины и Северной Ирландии

Украина и Северная Ирландия провели между собой 6 матчей, из которых сразу 5 были официальными. На данный момент статистическое преимущество на стороне "сине-желтых", одержавших 3 победы.

Что касается двух матчей, то они завершились ничьей, а единственная победа Северной Ирландии датируется 16 июня 2016 года. Тогда украинская сборная уступила своему сопернику на групповом этапе чемпионата Европы и лишилась шансов сыграть в плей-офф.