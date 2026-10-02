"Осколки упали в нескольких сотнях метров от нас": легкоатлет Кохан рассказал об обстрелах Киева

Украинский метатель молота, бронзовый призер Олимпийских игр в Париже Михаил Кохан рассказал о том, какова ситуация с безопасностью в Киеве. В частности, о том, как спортсмены тренируются в таких условиях.

Об обстрелах Киева Михаил Кохан рассказал в интервью финскому изданию Yle. В частности, он рассказал и о том, как реалии войны влияют на украинских спортсменов, а не только на него.

Что рассказал Кохан о ситуации в Киеве

Кохан отметил, что осенью 2026 года ситуация в Киеве значительно осложнилась. Обстрелы продолжаются непрерывно, а воздушные тревоги звучат по 20 часов в сутки.

С каждым днем ситуация только ухудшается,

– отметил легкоатлет.

Он также вспомнил, как во время одной из тренировок увидел российский беспилотник, летевший очень низко. Этот дрон впоследствии попал в одну из киевских электростанций, расположенную примерно в 5 километрах от тренировочного центра, где занимается Кохан.

Раньше я никогда не видел дрон так близко. А еще однажды украинская ПВО сбила российскую ракету, обломки которой упали в нескольких сотнях метров от нашего Олимпийского центра,

– подчеркнул спортсмен.

Кохан рассказал и о том, насколько тяжелой была для украинских спортсменов ночь перед выездом на абсолютный чемпионат мира. Тогда обстрел длился почти 10 часов подряд, и атлеты вообще не спали. В тот момент, когда они складывали вещи в багажник автомобиля, над ними как раз пролетали российские ракеты.

Жить становится сложнее, потому что в России постоянно появляются новые дроны и ракеты. Ситуация ухудшается с каждым днем,

– подчеркнул Кохан.

Он поблагодарил финнов за помощь и поддержку Украины в этой страшной войне.

Как обстрелы Киева влияют на украинский спорт

Украинская чемпионка Европы по гимнастике Виктория Оноприенко попала под российский обстрел в Киеве. Она рассказала, что после первых взрывов впала в ступор, руки и ноги начали неметь, а после следующих она вообще перестала понимать, что ей делать, и начала прощаться с жизнью.

Во время еще одной российской атаки на Киев был ранен хоккеист юниорской сборной Украины Назар Степанюк. Парня доставили в реанимацию, где его сразу отправили на операционный стол.