Украинская гимнастка на своей странице в инстаграме призналась, что пережитое стало для нее чрезвычайно сильным потрясением. Спортсменка подчеркнула, что после этого еще острее осознает, насколько хрупкой может быть жизнь во время войны.

Что пережила Оноприенко

Оноприенко рассказала, что первые взрывы застали ее прямо в Киеве. По словам спортсменки, сначала она впала в ступор, а после следующих взрывов перестала понимать, что ей делать.

Руки и ноги начинают неметь, становятся ватными. Сердце бешено бьется, а в голове – пустота. И самое страшное – ты за одну секунду начинаешь прощаться со своей жизнью,

– рассказала гимнастка.

В этот момент, по словам Оноприенко, она начала думать о родителях, близких и людях, которых любит. Спортсменка призналась, что в голове была только одна мысль: может ли ее жизнь закончиться прямо сейчас.

А потом слышишь еще один взрыв и понимаешь, что это не страшный сон. Это реальность,

– добавила чемпионка Европы.

Оноприенко также заявила, что не хочет подбирать "правильные" слова для тех, кто запускает ракеты и дроны по украинским городам.

В Киеве есть погибшие и десятки пострадавших

Гимнастка подчеркнула, что не будет воспринимать пережитое как нечто нормальное. Она также призвала украинцев беречь себя и чаще говорить близким о своих чувствах.

Сегодня я еще раз почувствовала, насколько тонка грань между "я живу своей жизнью" и "меня может не стать",

– сказала Оноприенко.

Ее слова прозвучали после очередной атаки России на Киев 23 сентября. По данным столичной полиции, по состоянию на 15:37 в результате российского удара погибли два человека, а число пострадавших возросло до 36.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по меньшей мере 21 раненый находится в стационарах городских больниц. Российские войска провели атаку ударными беспилотниками, в частности нанеся удары по гражданской инфраструктуре.