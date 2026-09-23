Также известно о пострадавших. Об этом сообщила КМВА.

Какие последствия атаки?

Россия утром 23 сентября в очередной раз терроризировала украинскую столицу. Враг наносил удар БПЛА по гражданской инфраструктуре.

Киевская городская военная администрация отметила, что в больнице скончался мужчина, получивший ранения во время утренней атаки на столицу. Кроме того, известно о 7 людях, получивших ранения в результате обстрелов.

Отметим, что при атаке страны-агрессорки была повреждена автозаправочная станция. В "Нефтегазе" сообщили, что это уже шестая атакованная АЗС за последние недели.

В "Укрзализныце" сообщили, что Россия целенаправленно атакует украинскую логистику. Людей призывали осторожничать возле железнодорожных объектов, в частности в столице и идти к укрытиям во время тревоги.