Також відомо про постраждалих. Про це повідомила КМВА.

Які наслідки атаки?

Росія вранці 23 вересня вкотре тероризувала українську столицю. Ворог завдавав удару БпЛА по цивільній інфраструктурі.

Київська міська військова адміністрація зазначила, що у лікарні помер чоловік, який отримав поранення під час ранкової атаки на столицю. Окрім того, відомо про 7 людей, які отримали поранення внаслідок обстрілів.

Зазначимо, що під час атаки країни-агресорки була пошкоджена автозаправна станція. У "Нафтогазі" повідомили, що це вже шоста атакована АЗС за останні тижні.