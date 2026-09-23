Із таким меседжем до українців звернувся голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

До чого закликають українців в УЗ?

Перцовський закликав людей у ці дні та й завжди бути максимально обачними біля залізничних об'єктів. Їх треба негайно залишати і переходити до укриття за будь-якого рівня тривоги.

Посадовець нагадав, що за жовтого рівня тривоги посадка та висадка пасажирів здійснюється лише з підземних приміщень Центрального вокзалу, те ж саме – на Дарниці.

Якщо з безпекових питань затримуєтесь на рейс – не біда. Ми повернемо 100% вартості, поїдете наступним поїздом. Понад усе – бережіть себе,

– закликав глава правління УЗ.