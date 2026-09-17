Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, нововведення передбачають миттєву реакцію на загрози та обов'язкове направлення людей до захисних споруд у разі критичної небезпеки.

Оперативні обмеження та розширення укриттів

Згідно з рішенням уряду, Укрзалізниця отримала повноваження оперативно обмежувати рух, а також розосереджувати рухомий склад і пасажирів на місцях задля уникнення скупчення людей.

Для цього Укрзалізниця спільно з обласними військовими адміністраціями та громадами розширить доступ до укриттів на вокзалах і станціях. На залізниці запровадять автоматичне отримання інформації про рівень загрози, що дозволить ухвалювати рішення негайно за дорученням Мінінфраструктури та ДСНС.

Посилення охорони та адаптація міського транспорту

Додаткові заходи безпеки передбачають, що МВС та Нацполіція посилять охорону вокзалів і супровід евакуаційних заходів.

Місцева влада в регіонах має адаптувати графіки руху міського транспорту до розкладу потягів, особливо в нічний час, а також максимально прискорити встановлення мобільних укриттів поблизу станцій.

Що відомо про останні обстріли об'єктів залізниці?

У ніч проти 17 вересня російські дрони атакували залізничну інфраструктуру Харківської області та Києва. Внаслідок ударів було пошкоджено вокзал у Берестині та станцію кільцевої електрички "Микільська Слобідка".

Напередодні, вранці 16 вересня, російські військові також атакували пасажирський поїзд №122, що курсував за маршрутом Київ – Миколаїв. Пасажирів завчасно евакуювали, тому обійшлося без постраждалих.

У ніч проти 13 вересня російські безпілотники атакували залізничну інфраструктуру поблизу пункту пропуску Ягодин – Дорогуськ на українсько-польському кордоні. Через атаку зупинився спеціальний потяг, у якому перебували європейські високопосадовці.

Серед пасажирів був Борис Джонсон, радник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца Гюнтер Зауттер, а також представники урядів Великої Британії, Франції та Італії. Атака сталася на тій самій залізничній лінії, де раніше російський дрон пошкодив локомотив поїзда Київ – Варшава.