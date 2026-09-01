Бывший промоутер Усика проигнорировал его в рейтинге лучших боксёров

Украинский промоутер Александр Красюк составил свой рейтинг лучших боксеров в супертяжелом весе. В список неожиданно не попал Александр Усик, с которым он сотрудничал 12 лет.

Красюк в своем инстаграме ответил на вопросы болельщиков, один из которых касался тройки лучших бойцов в тяжелом весе на данный момент.

Кто лучший боксер в тяжелом весе

Так, промоутер упомянул чемпионов WBC, WBO и IBF – Агиту Кабаела, Даниэля Дюбуа и Филипа Хрговича соответственно. Кроме того, он с звездочкой написал имя талантливого британского боксера Мозеса Итаумы.

Интересно, что в списке Красюка не нашлось места Усику, который летом 2026 года освободил чемпионские пояса WBC, WBA и IBF.



Красюк назвал лучших боксеров мира в супертяжелом весе / Скриншот из инстаграма Красюка

Напомним, Усик и Красюк внезапно прекратили сотрудничество в 2025 году перед боем украинца против Даниэля Дюбуа.

Промоутер и боксер сотрудничали 12 лет, в течение которых Усик дважды завоевал звание абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях. Стороны не делали публичных заявлений о причинах расставания.

В то же время Красюк настаивает, что Усику нужно завершить спортивную карьеру. Также промоутер недавно раскритиковал боксера за то, что Александр не сообщил мировым боксерским организациям о решении отказаться от своих титулов.