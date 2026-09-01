Красюк у своєму інстаграмі відповів на запитання вболівальників, одне з яких стосувалося трійки найкращих бійців хевівейту на цей момент.

Хто найкращий боксер хевівейту

Так, промоутер згадав про чемпіонів WBC, WBO та IBF – Агіта Кабаєла, Даніеля Дюбуа та Філіпа Хрговича відповідно. Окрім того, він із зірочкою написав ім'я талановитого британського боксера Мозеса Ітауми.

Цікаво, що в списку Красюка не знайшлося місце Усику, який влітку 2026 року звільнив чемпіонські пояси WBC, WBA та IBF.



Красюк назвав найкращих боксерів світу у хевівейті / Скриншот з інстаграму Красюка

Нагадаємо, Усик і Красюк раптово припинили співпрацю у 2025 році перед боєм українця проти Даніеля Дюбуа.

Промоутер і боксер співпрацювали 12 років, протягом яких Усик двічі завоював звання абсолютного чемпіона світу у двох вагових категоріях. Сторони не робили публічних заяв про причини розставання.

Водночас Красюк наполягає, що Усику потрібно завершити спортивну кар'єру. Також промоутер нещодавно розкритикував боксера за те, що Олександр не повідомив світові боксерські організації про рішення відмовитися від своїх титулів.