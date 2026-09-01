Динамо продолжает переживать не лучшие времена в сезоне 2026/2027. Киевский клуб вылетел из еврокубков и потерпел болезненное поражение в УПЛ.

"Бело-синие" потерпели фиаско в матче с Буковиной, поэтому встал вопрос о смене тренера. Как сообщает ТаТоТаке, в Динамо определили двух вероятных кандидатов на эту должность.

Кто может заменить Костюка

После разгромного поражения от черновицкой команды (0:3) в 4-м туре УПЛ президент Динамо готов рассмотреть варианты замены Игоря Костюка. На данный момент есть два реальных претендента.

Одним из них является Сергей Кравченко, который является помощником Руслана Ротаня в тренерском штабе Полесья. Этот вариант рискован, поскольку специалист еще никогда не работал главным тренером.

Однако более приоритетным вариантом является Мацей Кендзьорек. Поляк в настоящее время является помощником Игоря Костюка и отвечает за анализ игры команды и соперников.

Что известно о Кендзьореке

Суркис оценивает Кендзерека выше, чем Кравченко, но минусом является вопрос тренерского штаба. У Мацея нет своей команды, тогда как Динамо нужно готовить к следующему матчу уже сейчас.

46-летний поляк пришел в Динамо еще в августе 2025 года, став помощником Александра Шовковского. После увольнения легендарного вратаря Кендзьорек вошел в тренерский штаб уже под руководством Игоря Костюка.