До этого Мацей работал на родине, где имел опыт работы главным тренером только в клубе Радомяк в сезоне 2023/2024. Ранее мы рассказывали, где сейчас находится Шовковский и чем он занимается.

Во главе взрослой команды Костюк отработал 27 матчей, одержав 18 побед, 2 ничьи и семь поражений. Прошлый сезон Динамо завершило четвертым в УПЛ, но при этом стало победителем Кубка Украины.

В текущем сезоне киевляне уже вылетели из еврокубков после поражения от Карабаха в Лиге конференций. Ранее сообщалось, что среди претендентов на пост тренера Динамо фигурировал Сергей Ребров.