Динамо продолжает переживать не лучшие времена в сезоне 2026/2027. Киевский клуб вылетел из еврокубков и потерпел болезненное поражение в УПЛ.
"Бело-синие" потерпели фиаско в матче с Буковиной, поэтому встал вопрос о смене тренера. Как сообщает ТаТоТаке, в Динамо определили двух вероятных кандидатов на эту должность.
Кто может заменить Костюка
После разгромного поражения от черновицкой команды (0:3) в 4-м туре УПЛ президент Динамо готов рассмотреть варианты замены Игоря Костюка. На данный момент есть два реальных претендента.
Одним из них является Сергей Кравченко, который является помощником Руслана Ротаня в тренерском штабе Полесья. Этот вариант рискован, поскольку специалист еще никогда не работал главным тренером.
Однако более приоритетным вариантом является Мацей Кендзьорек. Поляк в настоящее время является помощником Игоря Костюка и отвечает за анализ игры команды и соперников.
Что известно о Кендзьореке
Суркис оценивает Кендзерека выше, чем Кравченко, но минусом является вопрос тренерского штаба. У Мацея нет своей команды, тогда как Динамо нужно готовить к следующему матчу уже сейчас.
46-летний поляк пришел в Динамо еще в августе 2025 года, став помощником Александра Шовковского. После увольнения легендарного вратаря Кендзьорек вошел в тренерский штаб уже под руководством Игоря Костюка.
До этого Мацей работал на родине, где имел опыт работы главным тренером только в клубе Радомяк в сезоне 2023/2024. Ранее мы рассказывали, где сейчас находится Шовковский и чем он занимается.
Во главе взрослой команды Костюк отработал 27 матчей, одержав 18 побед, 2 ничьи и семь поражений. Прошлый сезон Динамо завершило четвертым в УПЛ, но при этом стало победителем Кубка Украины.
В текущем сезоне киевляне уже вылетели из еврокубков после поражения от Карабаха в Лиге конференций. Ранее сообщалось, что среди претендентов на пост тренера Динамо фигурировал Сергей Ребров.