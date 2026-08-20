Суркис выбрал трех кандидатов на должность тренера Динамо: среди них Ребров и бывший тренер Шахтера

Киевское Динамо продолжает переживать непростой период. Команда неудачно начала сезон 2026/2027, рано вылетев из еврокубков.

В связи с этим дальнейшая судьба тренера "бело-синих" Игоря Костюка остается под вопросом. Как сообщает телеграм-канал "Бий Бижи", руководство Динамо уже присматривается к новым кандидатам.

Кто может возглавить Динамо

Президент киевлян Игорь Суркис имеет трех потенциальных тренеров в своем шорт-листе. Главным приоритетом лично для него является экс-наставник сборной Украины Сергей Ребров.

Этим летом Суркис уже делал предложение, но получил отказ. Впрочем, президент киевлян не оставляет попыток убедить Реброва, который недавно оказался в центре скандала с россиянином.

Альтернативой Сергею считается хорват Игорь Йовичевич. Он остался без работы после того, как его уволили из Видзева, а в Украине имеет опыт работы с Карпатами, Днепром-1 и Шахтером.

В сезоне 2022/2023 он привел "горняков" к чемпионству. Однако главным препятствием для его подписания в Динамо являются высокие финансовые требования, с которыми клуб может не справиться.

Третьим вариантом на замену Игорю Костюку называют Сергея Кравченко. Бывший игрок сборной Украины сейчас работает ассистентом Руслана Ротаня в Полесье.

Сторонником кандидатуры Кравченко является лидер Динамо Андрей Ярмоленко, который со следующего сезона должен стать спортивным директором киевлян. По его мнению, Сергей имеет системный подход к развитию команды, что в перспективе сыграет на пользу "бело-синих".

Как Костюк тренирует Динамо

Напомним, что Игорь Костюк возглавил Динамо в ноябре 2025 года после того, как Александр Шовковский был уволен. Наставник одержал 18 побед в 26 матчах и выиграл для киевлян Кубок Украины.

Отметим, что Динамо начало сезон с выхода в следующий раунд Лиги Европы, обыграв Университатю в серии пенальти. Однако после этого киевляне вылетели из квалификации, уступив ПАОКу, а в Лиге конференций проиграли Карабаху.

В чемпионате же "бело-синие" стартовали с двух побед со счетом 2:1 – над Вересом и Колосом. Ранее мы рассказывали, чем сейчас занимается экс-игрок Динамо Артем Милевский.